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Jean-Marc Jancovici lance une assemblée citoyenne sur les enjeux contemporains

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Jean-Marc Jancovici lance une assemblée citoyenne sur les enjeux contemporains
Jean-Marc Jancovici lance une assemblée citoyenne sur les enjeux contemporains

Jean-Marc Jancovici, président fondateur du Shift Project, lance une assemblée citoyenne destinée à réfléchir aux grands enjeux auxquels la société française est confrontée. Le projet intervient à quelques mois de l’élection présidentielle, alors que l’ingénieur souhaite faire émerger des propositions issues d’une réflexion collective.

157 citoyens tirés au sort sont réunis au Conservatoire national des arts et métiers, à Paris, pour participer aux travaux de cette assemblée. Ils doivent débattre de plusieurs enjeux contemporains et réfléchir à des orientations susceptibles de faire l’objet d’un accord collectif.

Une initiative qui veut peser dans le débat public

L’objectif affiché par Jean-Marc Jancovici est de parvenir à des « décisions collectives auxquelles soit on adhère, soit qu’on respecte a minima ». L’initiative vise ainsi à faire participer directement des citoyens à une réflexion sur les choix qui pourraient être faits face aux transformations économiques, sociales et environnementales.

À travers cette assemblée, le président du Shift Project entend également contribuer au débat qui précédera la présidentielle. Les travaux des 157 participants doivent permettre de faire émerger des propositions et de nourrir la discussion publique sur les orientations à donner au pays.

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