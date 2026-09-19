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Saint-Pierre-et-Miquelon : le village de Miquelon déménage face au dérèglement climatique

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Saint-Pierre-et-Miquelon : le village de Miquelon déménage face au dérèglement climatique
Saint-Pierre-et-Miquelon : le village de Miquelon déménage face au dérèglement climatique

À Saint-Pierre-et-Miquelon, la commune de Miquelon-Langlade a engagé le déplacement d’une partie de son village pour faire face aux risques liés au dérèglement climatique. Emmanuel Macron doit se rendre samedi sur l’archipel, où les élus attendent de l’État la confirmation de son soutien financier à ce projet inédit.

Près de 300 à 400 bâtiments situés au bord de l’eau doivent progressivement être transférés vers un nouveau site installé à moins de deux kilomètres du village actuel, sur un terrain légèrement surélevé. Une dizaine de maisons ont déjà été construites et une dizaine à une quinzaine d’autres doivent suivre en 2027. Quelque 70 parcelles supplémentaires doivent également être ouvertes, avec des logements, des services publics et des locaux destinés aux activités économiques.

Un village déplacé pour limiter les risques

Le projet concerne une commune d’environ 600 habitants et suscite des réactions diverses parmi la population. La municipalité estime toutefois que le maintien du village sur son emplacement actuel devient trop risqué, notamment en raison de l’évolution des phénomènes météorologiques extrêmes.

Selon la géographe Xenia Philippenko, le réchauffement climatique favorise des ouragans plus puissants et susceptibles de remonter davantage vers l’archipel. Les zones basses sont particulièrement exposées aux inondations et aux vents violents, avec des risques pour les habitations et les personnes. La commune espère désormais qu’Emmanuel Macron confirmera les engagements financiers de l’État afin de permettre la poursuite du déménagement et l’aménagement du nouveau village.

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