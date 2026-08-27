SOCIÉTÉ Environnement

Des narvals équipés de capteurs révèlent le réchauffement profond des eaux arctiques

Par

1 minute de lecture

Des narvals équipés de capteurs révèlent le réchauffement profond des eaux arctiques
Des narvals équipés de capteurs révèlent le réchauffement profond des eaux arctiques

Six narvals ont permis à des scientifiques de mieux comprendre l’évolution des eaux arctiques dans l’est du Groenland. Brièvement capturés puis équipés de capteurs, ces cétacés ont effectué plus de 2 000 relevés de température et de salinité entre 2017 et 2020 dans des zones particulièrement difficiles d’accès.

Capables de plonger à plus de 1 500 mètres, les narvals ont mesuré des colonnes d’eau entières, depuis la surface jusqu’aux profondeurs. Les instruments enregistraient également leur position et la profondeur de chaque plongée. Le retour régulier de ces animaux aux mêmes endroits a permis aux chercheurs de suivre l’évolution du milieu au fil du temps.

Des eaux atlantiques détectées sous les glaciers

Les données ont révélé la présence d’eaux chaudes et salées provenant de l’Atlantique sous des glaciers du fjord de Scoresby Sund, jusqu’à 350 kilomètres à l’intérieur des terres. Ce phénomène, appelé « atlantification », pourrait accélérer la fonte des glaciers groenlandais et perturber les grands courants océaniques, notamment la circulation méridienne de retournement de l’Atlantique.

Cette méthode offre une alternative aux coûteuses expéditions scientifiques dans l’Arctique. Elle confirme également l’intérêt de mobiliser des mammifères marins pour documenter les transformations climatiques. Les narvals restent cependant directement menacés par ces bouleversements, la fonte de la banquise réduisant leur habitat naturel tandis que la température des eaux augmente.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une