Budget 2027 : Sophie Binet appelle le gouvernement à écouter la grogne sociale

Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, exhorte le gouvernement à écouter la grogne sociale croissante, mettant en garde contre un hiver difficile si les inquiétudes des Français ne sont pas prises en compte. Elle critique le projet de budget 2027, évoquant des conséquences néfastes sur les services publics et appelant à une mobilisation le 29 septembre.

La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet a appelé samedi le gouvernement à prendre en compte la grogne sociale, estimant que « l’hiver va mal se passer » si l’exécutif ne tient pas compte des difficultés rencontrées par les Français. Invitée sur France Inter, elle a notamment dénoncé la hausse des prix des carburants dans un contexte international marqué par la guerre au Moyen-Orient.

La dirigeante syndicale a qualifié de « dangereux » le projet de budget pour 2027 présenté jeudi par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Elle reconnaît les difficultés liées à la situation internationale, mais estime qu’elles ne justifient pas, selon elle, les mesures d’économies prévues par le gouvernement. Le projet prévoit notamment le gel du point d’indice des fonctionnaires en 2027.

La CGT appelle à une mobilisation le 29 septembre

Sophie Binet a également critiqué les conséquences des restrictions budgétaires sur les services publics, en évoquant notamment les moyens accordés aux pompiers et le nombre de lits hospitaliers. Elle estime que les difficultés économiques touchent particulièrement les travailleurs confrontés à la hausse des dépenses courantes, notamment pour l’alimentation et les déplacements.

La secrétaire générale de la CGT défend une hausse des recettes plutôt qu’une réduction des dépenses publiques. Elle a par ailleurs appelé à une « journée noire » le 29 septembre, date à laquelle un appel à la grève a été lancé dans la fonction publique. Ces déclarations interviennent alors que le gouvernement poursuit ses consultations sur le budget 2027 avant sa présentation au Parlement.