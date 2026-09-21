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Emmanuel Macron et Donald Trump doivent se rencontrer ce lundi à New York

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Emmanuel Macron et Donald Trump doivent se rencontrer ce lundi à New York
Emmanuel Macron et Donald Trump doivent se rencontrer ce lundi à New York

Emmanuel Macron doit rencontrer Donald Trump ce lundi 21 septembre à New York, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies. Selon l’agenda de la Maison Blanche, l’entretien entre les deux présidents est programmé à 17 h 35 heure locale, soit 23 h 35 à Paris. Aucun accord ou déclaration commune n’est annoncé à ce stade.

Le président français arrivera à New York après son déplacement à Saint-Pierre-et-Miquelon, où il a rencontré dimanche le Premier ministre canadien Mark Carney. La rencontre avec Donald Trump intervient dans un contexte international particulièrement chargé, marqué par la guerre en Ukraine, les tensions au Moyen-Orient et leurs conséquences sur les cours mondiaux de l’énergie.

Une semaine diplomatique chargée pour Macron

Emmanuel Macron doit également rencontrer Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants du Moyen-Orient pendant son séjour américain. L’Élysée travaille notamment à un échange avec le président iranien Massoud Pezeshkian. Le chef de l’État français doit prononcer mardi son discours devant l’Assemblée générale des Nations unies, où il entend défendre un « multilatéralisme efficace ».

L’entretien avec Donald Trump sera également scruté après les récentes déclarations du président américain sur le Canada et l’Atlantique Nord. Pour l’heure, la Maison Blanche et l’Élysée n’ont pas détaillé l’ordre du jour complet de leur tête-à-tête.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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