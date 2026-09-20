Ruralité : le député Hubert Brigand propose sa candidature à Sébastien Lecornu

Le député Hubert Brigand a proposé sa candidature au poste de ministre de la Ruralité après le départ de Michel Fournier. Il sollicite un entretien avec le Premier ministre, affirmant que son expérience en tant qu’élu d’un département rural le rend apte à occuper ce poste, bien qu'aucune nomination ne soit encore confirmée.

Le député Les Républicains de Côte-d’Or Hubert Brigand a proposé sa candidature pour devenir ministre de la Ruralité. L’élu a adressé vendredi un courrier au Premier ministre Sébastien Lecornu ainsi qu’un courriel à son directeur de cabinet afin de solliciter un entretien.

Cette démarche intervient après le départ du gouvernement de Michel Fournier, qui occupait jusqu’ici le portefeuille de la Ruralité. Hubert Brigand, ancien maire de Châtillon-sur-Seine et député d’un département à dominante rurale, estime que son expérience correspond aux responsabilités du ministère.

Une candidature revendiquée par l’élu

« En tant que député d’un des départements les plus ruraux de France, je corresponds au poste », a déclaré Hubert Brigand à ICI Bourgogne. Le parlementaire souhaite notamment que le portefeuille soit porté par une personnalité ayant une connaissance directe des problématiques rencontrées dans les territoires ruraux.

Le député LR a donc choisi de se positionner directement auprès du chef du gouvernement, alors que la composition du nouvel exécutif doit encore être précisée. Sa démarche constitue une candidature personnelle et ne signifie pas qu’il a été retenu pour rejoindre le gouvernement. Hubert Brigand, élu de Côte-d’Or, a également exercé les fonctions de maire de Châtillon-sur-Seine. Son parcours local constitue l’un des principaux arguments avancés pour justifier sa candidature au ministère chargé de la Ruralité. À ce stade, aucune nomination n’a été annoncée.