POLITIQUE Présidentielle 2027

Sur LCI, Nicolas Dupont-Aignan réclame l’arrêt de tout financement français à l’Ukraine

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Sur LCI, Nicolas Dupont-Aignan réclame l’arrêt de tout financement français à l’Ukraine
Sur LCI, Nicolas Dupont-Aignan réclame l’arrêt de tout financement français à l’Ukraine

Nicolas Dupont-Aignan veut mettre fin au soutien financier français à l’Ukraine. Invité ce dimanche 20 septembre d’« Objectif 2027 » sur LCI, en partenariat avec Le Parisien, le président de Debout la France a affirmé vouloir « arrêter tout financement » destiné à Kiev s’il était élu président de la République.

Cette déclaration s’inscrit dans la ligne présentée la veille lors de l’officialisation de sa candidature à la présidentielle. Nicolas Dupont-Aignan défend une négociation de paix avec la Russie et souhaite que la France adopte une politique extérieure plus indépendante de l’Union européenne et de l’Otan.

Une position plus radicale sur le financement

Le candidat justifie notamment sa position par l’état des finances publiques françaises et estime que les sommes consacrées à l’Ukraine devraient être utilisées en priorité en France. Son intervention de ce dimanche porte explicitement sur le financement. L’extrait publié par LCI ne permet pas, à lui seul, de détailler précisément sa position sur chaque autre forme d’aide, notamment les livraisons d’armes, la formation militaire ou le renseignement.

Lors de son discours de rentrée samedi à Yerres, Nicolas Dupont-Aignan avait également appelé à « rechercher une paix négociée en Ukraine » et défendu la sortie de la France du commandement militaire intégré de l’Otan. Il veut parallèlement rétablir des coopérations avec la Russie.

Sa proposition le place en rupture avec la politique actuelle de la France, qui continue de soutenir financièrement et militairement Kiev. Elle intervient alors que l’Ukraine est devenue l’un des principaux sujets de politique étrangère de la campagne présidentielle.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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