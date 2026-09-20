POLITIQUE Présidentielle 2027

Raphaël Glucksmann propose un chèque énergie de 500 euros étendu aux classes moyennes

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Raphaël Glucksmann propose un chèque énergie de 500 euros étendu aux classes moyennes
Raphaël Glucksmann propose un chèque énergie de 500 euros étendu aux classes moyennes

Face à la hausse des prix de l’énergie et des carburants, Raphaël Glucksmann réclame une augmentation importante du chèque énergie. Le candidat de Place publique souhaite porter son montant à 500 euros et ouvrir davantage le dispositif aux classes moyennes.

Raphaël Glucksmann veut faire du chèque énergie l’un des instruments de réponse à la crise du pouvoir d’achat. Interrogé samedi 19 septembre sur BFMTV, le candidat de Place publique à la présidentielle via la primaire sociale-démocrate a proposé de porter cette aide à 500 euros par an.

L’eurodéputé souhaite parallèlement étendre le nombre de bénéficiaires. Il défend des aides davantage orientées vers les classes populaires et les classes moyennes, notamment pour les ménages dépendants de leur voiture pour travailler.

Un dispositif à préciser

Cette proposition constitue à ce stade une mesure de campagne. Dans la séquence diffusée, Raphaël Glucksmann ne détaille pas précisément le nombre supplémentaire de bénéficiaires, les nouveaux seuils de revenus qui seraient retenus ni le coût total du dispositif.

Le financement devra également être précisé pour pouvoir mesurer l’impact budgétaire de la proposition. L’enjeu sera notamment de déterminer si l’élargissement aux classes moyennes s’ajouterait aux bénéficiaires actuels ou s’accompagnerait d’une refonte plus générale du chèque énergie.

Cette proposition intervient dans un contexte de forte tension politique autour du prix des carburants. Vendredi, à l’issue d’une réunion à l’Élysée consacrée notamment à la situation internationale et énergétique, Glucksmann avait déjà appelé à des aides « beaucoup plus massives ».

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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