Incendie au CHU de Caen : une coupure d’électricité de 45 minutes dans une unité

Un incendie a éclaté au CHU de Caen, causé par un transformateur, entraînant une coupure d'électricité de 45 minutes dans une unité, sans impact sur les patients. Vingt pompiers ont participé à l'intervention, réussissant à maîtriser le feu rapidement. L'hôpital parle de perturbations mineures et confirme l'absence de blessés.

Un incendie s’est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche au CHU de Caen, dans le Calvados. Le feu, parti d’un transformateur vers 2 heures du matin, a entraîné une coupure d’électricité dans plusieurs bâtiments de l’établissement, sans conséquence grave pour les patients.

Dans la majorité des secteurs concernés, l’interruption n’a duré que quelques minutes. Une unité a toutefois été privée d’électricité pendant environ 45 minutes, selon la direction de l’hôpital. Les équipes de sécurité du CHU et les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour maîtriser le sinistre.

Une intervention mobilisant une vingtaine de pompiers

Le Service départemental d’incendie et de secours du Calvados indique avoir engagé une vingtaine de pompiers et six véhicules pour intervenir sur un feu de transformateur de 20 000 volts. L’intervention, commencée peu après 2 heures, s’est achevée vers 4 heures du matin.

L’incendie s’est produit dans un local technique situé à distance des espaces de prise en charge des patients. Le CHU fait état de « quelques perturbations mineures », tout en assurant que l’incident n’a eu « aucune conséquence sur la sécurité et la prise en charge des patients ». La préfecture confirme qu’aucune victime et aucun incident grave n’ont été signalés à la suite de l’incendie. Une équipe d’Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, ainsi que le service de sécurité incendie de l’hôpital et un administrateur de garde ont également été mobilisés pendant l’intervention.