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Villeurbanne : un suspect placé en détention quatre mois après la découverte d’un corps carbonisé

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Villeurbanne : un suspect placé en détention quatre mois après la découverte d’un corps carbonisé
Villeurbanne : un suspect placé en détention quatre mois après la découverte d’un corps carbonisé

Plus de quatre mois après la découverte d’un corps carbonisé dans une voiture incendiée à Villeurbanne, près de Lyon, un suspect a été mis en examen et placé en détention provisoire. Le parquet de Lyon a confirmé lundi cette nouvelle étape de l’enquête, sans fournir de précisions sur les circonstances de l’arrestation.

Le corps avait été retrouvé début mai dans un véhicule incendié après une fusillade. Une enquête avait alors été ouverte pour « meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre en bande organisée ». Les investigations se poursuivent désormais autour du suspect placé en détention.

Une affaire aux méthodes particulièrement violentes

Le mode opératoire utilisé avait suscité une forte émotion à Villeurbanne, en raison de la violence des faits. L’incendie du véhicule et la découverte du corps avaient notamment rappelé certaines méthodes utilisées dans des règlements de comptes liés au trafic de stupéfiants à Marseille.

Le parquet de Lyon n’a toutefois pas précisé si cette affaire était effectivement liée au narcobanditisme. Il n’a communiqué aucun élément supplémentaire sur le profil du suspect, les charges retenues contre lui ou les circonstances précises ayant conduit à sa mise en examen. L’enquête devra permettre de déterminer son rôle exact dans les faits.

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