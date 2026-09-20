Ukraine : Nicolas Dupont-Aignan critique la position de Marine Le Pen et Jordan Bardella

Nicolas Dupont-Aignan critique la position du Rassemblement national sur la guerre en Ukraine, la jugeant « incompréhensible ». Il prône un retrait des troupes russes et une neutralité de l’Ukraine, se distinguant des récents durcissements du RN. Il évoque également sa volonté de sortie de l'Union européenne pour renforcer la souveraineté française.

Invité de Sud Radio ce dimanche matin, Nicolas Dupont-Aignan a qualifié d’« incompréhensible » la position du Rassemblement national sur la Russie et l’Ukraine. Une critique qui intervient au lendemain d’un communiqué de Marine Le Pen et Jordan Bardella durcissant leur discours à l’égard de Moscou tout en maintenant leurs réserves sur l’aide financière accordée à Kiev.

Nicolas Dupont-Aignan marque sa différence avec le Rassemblement national. Interrogé dimanche matin sur Sud Radio, le président de Debout la France a estimé que la ligne défendue par Marine Le Pen et Jordan Bardella sur la guerre en Ukraine manquait de clarté.

Le candidat à l’élection présidentielle de 2027 défend pour sa part un accord prévoyant notamment le retrait des troupes russes et la neutralité de l’Ukraine vis-à-vis de l’OTAN et de l’Union européenne. Il réclame plus largement une négociation destinée à mettre fin au conflit. Ces positions constituent celles de Nicolas Dupont-Aignan et ne correspondent pas aux conditions actuellement défendues par l’ensemble des parties au conflit.

Le RN durcit son discours envers Moscou

La critique intervient alors que Marine Le Pen et Jordan Bardella ont publié samedi un communiqué affirmant que la Russie ne devait pas pouvoir influencer la politique française par la menace ou la déstabilisation. Le RN soutient également le renforcement de la protection des infrastructures stratégiques françaises face aux risques d’actions hostiles.

Cette fermeté affichée ne signifie toutefois pas un alignement du RN sur l’ensemble de la politique française de soutien à Kiev. Marine Le Pen et Jordan Bardella maintiennent explicitement que le niveau et les conditions de l’aide financière à l’Ukraine doivent pouvoir être discutés.

Dupont-Aignan réaffirme aussi sa volonté de quitter l’Union européenne

L’entretien a également permis à Nicolas Dupont-Aignan de préciser l’un des principaux marqueurs de sa candidature pour 2027 : il souhaite que la France quitte l’Union européenne actuelle afin de retrouver, selon lui, sa pleine souveraineté budgétaire, monétaire et juridique, tout en conservant des coopérations entre États européens.