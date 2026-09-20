Crise énergétique : Macron veut renforcer les approvisionnements français avec le Canada

Emmanuel Macron veut approfondir la coopération énergétique entre la France et le Canada. À Saint-Pierre-et-Miquelon, où il doit rencontrer ce dimanche le Premier ministre canadien Mark Carney, le président de la République a notamment évoqué la conclusion d’accords permettant de sécuriser davantage les approvisionnements européens en gaz naturel liquéfié.

L’énergie sera au cœur de la rencontre entre Emmanuel Macron et Mark Carney. Arrivé samedi à Saint-Pierre-et-Miquelon, le chef de l’État français doit s’entretenir dimanche avec le Premier ministre canadien afin de renforcer les relations économiques et stratégiques entre les deux pays.

Les discussions doivent notamment porter sur l’énergie, mais également sur les minerais critiques, l’aérospatiale et plusieurs technologies de pointe. Ottawa avait annoncé avant la rencontre que ces secteurs figureraient parmi les principaux thèmes des échanges.

Le gaz naturel liquéfié au centre des discussions

Emmanuel Macron a mis en avant les importantes ressources énergétiques canadiennes. Le Canada est notamment un producteur majeur de pétrole et de gaz naturel. Le président français souhaite parvenir à des accords permettant de sécuriser davantage de gaz naturel liquéfié susceptible d’être acheminé vers les façades atlantiques européennes.

Cette démarche intervient dans un contexte de tensions sur les marchés énergétiques. L’objectif affiché est donc d’accroître la sécurité des approvisionnements et de diversifier les sources accessibles à la France et à ses partenaires européens.

À ce stade, la volonté de renforcer les approvisionnements ne doit toutefois pas être confondue avec l’annonce d’un contrat déjà signé. La rencontre Macron-Carney doit précisément permettre d’avancer sur ces partenariats.

Une rencontre également géopolitique

La visite possède enfin une dimension diplomatique plus large. Emmanuel Macron a profité de son arrivée pour réaffirmer la souveraineté française sur Saint-Pierre-et-Miquelon après une publication de Donald Trump représentant notamment l’archipel sous les couleurs américaines. La rencontre avec Mark Carney doit également illustrer le rapprochement entre le Canada et plusieurs partenaires européens.

Ce volet peut cependant être traité séparément de la question énergétique : les annonces relatives au gaz et aux matières premières relèvent d’abord de la sécurité des approvisionnements, tandis que les déclarations sur Saint-Pierre-et-Miquelon ouvrent un sujet distinct sur la souveraineté française dans l’Atlantique Nord.