Budget 2027 : Vincent Jeanbrun annonce le gel des APL

Vincent Jeanbrun annonce que les aides personnalisées au logement (APL) ne seront pas revalorisées en 2027, dans le cadre d'un effort budgétaire de 54 milliards d'euros. Bien que le montant nominal reste inchangé, le pouvoir d'achat des bénéficiaires pourrait diminuer en raison de l'inflation. Cette mesure doit être validée par le Parlement.

Les aides personnalisées au logement ne devraient pas être revalorisées en 2027. Invité de franceinfo ce samedi 19 septembre, le ministre de la Ville et du Logement Vincent Jeanbrun a confirmé cette mesure envisagée par le gouvernement dans le cadre des 54 milliards d’euros d’effort budgétaire annoncés par Sébastien Lecornu. « On ne va évidemment pas les diminuer », a-t-il précisé, mais elles « ne seront pas revalorisées l’année prochaine ».

Concrètement, le gel ne signifie donc pas que le montant nominal de l’APL baissera pour les bénéficiaires. En revanche, en l’absence de revalorisation suivant l’évolution des prix, son pouvoir d’achat diminuera en termes réels si l’inflation se poursuit. Les APL doivent encore être revalorisées de 1,15 % au 1er octobre 2026 avant l’entrée en vigueur du gel envisagé pour l’année suivante.

« On demande un petit effort à tout le monde »

Vincent Jeanbrun assume cette économie. « On demande un petit effort à tout le monde », a-t-il déclaré, expliquant que les marges dégagées pourraient notamment servir à d’autres politiques du logement, dont l’accession à la propriété. Environ 2,7 millions de foyers bénéficient actuellement de l’APL, tandis que plus de 5,5 millions perçoivent au moins une forme d’aide personnelle au logement.

La mesure devra toutefois passer par l’examen du budget 2027 au Parlement. Le gel annoncé constitue donc à ce stade la proposition du gouvernement et non une disposition définitivement adoptée.