Arrêter le sucre pendant un mois : que se passe-t-il vraiment dans votre corps ?

Le défi du « zéro sucre » sur les réseaux sociaux suscite des transformations impressionnantes, bien que la distinction entre sucres ajoutés et sucres naturels soit cruciale. Si l'élimination des sucres ajoutés peut entraîner une perte de poids, elle ne garantit pas une énergie stable et souligne l'importance de choix alimentaires durables.

Défis « zéro sucre », cures détox et témoignages spectaculaires se multiplient sur les réseaux sociaux. Certains promettent perte de poids, meilleure peau et énergie retrouvée en seulement quelques semaines. Mais supprimer le sucre pendant un mois produit-il réellement tous ces effets ? Et surtout, de quel sucre parle-t-on ?

« J’ai arrêté le sucre pendant 30 jours. » Sur TikTok, Instagram ou YouTube, le défi est devenu un classique. Les transformations sont parfois présentées comme spectaculaires : plusieurs kilos perdus, visage affiné, disparition des fringales et regain d’énergie.

Mais avant de vider ses placards, une distinction est indispensable. Arrêter les sucres ajoutés n’est pas la même chose que supprimer tous les aliments contenant naturellement des sucres.

Le sucre des fruits n’est pas celui qu’il faut traquer en priorité

Un fruit contient effectivement des sucres. Mais il apporte également de l’eau, des fibres, des vitamines et différents micronutriments.

À l’inverse, de nombreux produits peuvent contenir d’importantes quantités de sucres ajoutés : sodas, confiseries, biscuits, pâtisseries, certaines céréales du petit-déjeuner, desserts lactés ou sauces industrielles.

Les recommandations nutritionnelles portent donc surtout sur la limitation des sucres libres, et non sur l’élimination des fruits entiers.

Les premiers jours peuvent être déroutants

Quelqu’un habitué à boire quotidiennement des sodas, à manger des biscuits et à terminer chaque repas par un dessert très sucré peut ressentir un changement important en modifiant brutalement ses habitudes.

Des envies de produits sucrés peuvent apparaître. Il ne s’agit pas nécessairement d’une « désintoxication » au sens médical du terme, malgré le vocabulaire souvent utilisé sur les réseaux sociaux.

Une partie du défi est simplement comportementale : notre cerveau associe certains moments de la journée à une récompense alimentaire. Le biscuit avec le café ou le dessert devant la télévision peuvent devenir de véritables automatismes.

Peut-on perdre du poids en supprimant le sucre ?

Oui, mais ce n’est pas automatique.

Prenons quelqu’un qui boit chaque jour plusieurs boissons sucrées et mange régulièrement des pâtisseries. Les supprimer sans remplacer toutes ces calories par d’autres aliments peut réduire considérablement son apport énergétique.

Une perte de poids devient alors possible.

Mais quelqu’un qui remplace chaque aliment sucré par de grandes quantités de produits très caloriques ne perdra pas nécessairement de poids. Une alimentation « sans sucre ajouté » n’est pas automatiquement une alimentation peu calorique.

Et l’énergie ?

C’est l’une des promesses les plus fréquentes des défis sans sucre : retrouver une énergie parfaitement stable toute la journée.

La réalité dépend largement de l’alimentation de départ.

Réduire fortement les sodas et produits ultratransformés très sucrés peut améliorer la qualité générale de l’alimentation. Mais notre organisme continue d’avoir besoin d’énergie et utilise notamment le glucose comme carburant.

Il n’est donc pas nécessaire d’entrer en guerre contre tous les glucides. Pain, riz, pâtes, légumineuses, pommes de terre et fruits n’ont aucune raison d’être automatiquement supprimés sous prétexte qu’ils peuvent fournir du glucose à l’organisme.

Faut-il alors tenter les « 30 jours sans sucre » ?

Le défi peut être intéressant s’il permet surtout de prendre conscience de la quantité de sucres ajoutés consommée quotidiennement.

Lire les étiquettes pendant quelques semaines réserve parfois des surprises. Le sucre ne se trouve pas uniquement dans les bonbons : certains produits considérés comme relativement sains peuvent également en contenir beaucoup.

Mais plutôt qu’une interdiction totale suivie d’un retour aux anciennes habitudes au 31e jour, l’objectif le plus intéressant reste probablement de réduire durablement les principales sources de sucres ajoutés.

Une pâtisserie de temps en temps n’annule pas une alimentation équilibrée. En matière de nutrition, les habitudes répétées pendant des années comptent davantage qu’un défi spectaculaire réalisé pendant trente jours.