Élections législatives en Russie : Moscou visée par de puissantes cyberattaques au deuxième jour du scrutin

Le deuxième jour des élections législatives en Russie est marqué par des cyberattaques massives visant le système de vote électronique de Moscou, confirmées par la présidente de la Commission électorale centrale. Ces attaques, attribuées par le Kremlin à l'Ukraine, se déroulent dans un contexte politique serré et avec une faible participation des électeurs.

Le système de vote électronique de Moscou a subi des attaques informatiques massives dans la nuit de vendredi à samedi, au deuxième jour des élections législatives russes. La présidente de la Commission électorale centrale a confirmé que ces attaques se poursuivaient sans interruption.

La Russie organise du vendredi au dimanche ses élections législatives, les premières depuis le déclenchement de l’offensive militaire en Ukraine en février 2022. Ce scrutin, qui doit renouveler les 450 sièges de la Douma d’État, chambre basse du Parlement, se déroule dans un contexte de tensions accrues, marqué cette fois par des attaques informatiques d’envergure contre les infrastructures de vote.

Ella Pamfilova, présidente de la Commission électorale centrale, a déclaré samedi matin que le système de vote électronique moscovite avait été soumis à « une attaque très puissante, littéralement sans interruption, toute la nuit ». Elle a précisé que ces attaques se poursuivaient de façon quasi continue et qu’elles ciblaient principalement la capitale. Selon elle, le système fonctionne néanmoins normalement. Aucune information n’a été communiquée sur la nature technique des attaques ni sur leurs auteurs présumés.

Le président Vladimir Poutine avait, dès vendredi, accusé l’Ukraine de chercher à « entraver » le vote. Kyiv n’a pas répondu directement à cette accusation, mais a qualifié le scrutin de farcesque. Dans la matinée de vendredi, plus de 350 drones ukrainiens avaient ciblé la région de Moscou, selon le maire de la capitale russe.

Le contexte politique du scrutin est particulièrement verrouillé. La Cour suprême russe a exclu le mois dernier le parti libéral Iabloko du processus électoral, au motif d’une violation des règles électorales que la formation conteste. Iabloko, qui plaidait pour un cessez-le-feu en Ukraine, était l’une des rares formations susceptibles de porter une voix discordante sur la guerre. La quasi-totalité des candidats opposés au conflit ont ainsi été écartés avant l’ouverture des bureaux de vote.

Le parti Russie unie, soutien du Kremlin, est largement attendu pour conserver sa domination à l’issue du scrutin. La participation nationale s’établissait à 32,58 % samedi à 14 heures, heure locale, soit 11 heures GMT, d’après les données de la Commission électorale centrale relayées par les médias d’État. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a interprété ce niveau de participation comme « la réponse unie du peuple à la guerre déclarée contre la Russie ». Le vote doit s’achever dimanche à 18 heures GMT.