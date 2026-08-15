Quels sont les effets du sucre sur les dents ?

Le sucre nourrit des bactéries buccales qui produisent des acides, attaquant l’émail des dents et favorisant les caries. Sa consommation fréquente, surtout à travers des aliments et boissons sucrés, augmente également le risque de plaque dentaire et de maladies des gencives. Une bonne hygiène buccale et des visites chez le dentiste sont essentielles pour prévenir ces problèmes.

Le sucre ne détruit pas directement les dents, mais il nourrit certaines bactéries présentes dans la bouche. Celles-ci le transforment en acides qui attaquent progressivement l’émail, la couche protectrice de la dent. Lorsque ces agressions se répètent, l’émail se fragilise et une carie peut apparaître.

La fréquence de consommation compte souvent davantage que la quantité absorbée en une seule fois. Les boissons sucrées, bonbons, biscuits et grignotages répétés maintiennent une forte acidité dans la bouche. Les produits collants sont particulièrement problématiques, car ils restent plus longtemps au contact des dents.

Des conséquences qui dépassent les caries

Une consommation importante de sucre peut également favoriser l’accumulation de plaque dentaire. Sans brossage efficace, celle-ci contribue à l’inflammation des gencives, avec des rougeurs, des saignements et parfois une mauvaise haleine. À terme, une maladie des gencives peut fragiliser les tissus qui soutiennent les dents.

Pour réduire les risques, il est préférable de limiter les aliments sucrés entre les repas, de boire de l’eau après leur consommation et de se brosser les dents deux fois par jour avec un dentifrice fluoré. Le fil dentaire ou les brossettes interdentaires complètent le nettoyage. Un contrôle régulier chez le dentiste permet enfin de repérer et de traiter rapidement les premières lésions.