Présidentielle 2027 : au MoDem, Bernard Cazeneuve et François Bayrou appellent au rassemblement

François Bayrou et Bernard Cazeneuve affichent leur volonté de rapprocher des responsables issus de familles politiques différentes en vue de 2027. Invité d’honneur de l’ouverture de l’université de rentrée du MoDem vendredi soir à L’Isle-sur-la-Sorgue, l’ancien Premier ministre socialiste a défendu devant les militants centristes la constitution d’un rassemblement dépassant les anciennes frontières partisanes.

« Je me sens un peu ici chez moi », a déclaré Bernard Cazeneuve devant les militants du MoDem. Celui qui a quitté le Parti socialiste après l’accord conclu avec LFI en 2022 estime partager avec François Bayrou le sentiment d’un « moment historique particulier » exigeant de « prendre nos responsabilités ». « Le temps n’est pas à l’inventaire de ce qui nous différencie », a-t-il expliqué, mais à la construction d’une « coalition des engagés ».

Bayrou continue de défendre une primaire élargie

François Bayrou partage ce diagnostic et souhaite réunir un espace allant d’une gauche opposée à Jean-Luc Mélenchon jusqu’à une droite refusant tout rapprochement avec le RN. Selon le président du MoDem, aucune de ces familles n’est actuellement capable de gouverner seule avec une majorité suffisamment large.

Le centriste continue donc de défendre l’organisation d’une procédure commune de désignation, qu’il qualifie de primaire du « grand courant central ». Bernard Cazeneuve est plus prudent sur cet outil. Interrogé vendredi, il a rappelé venir d’une famille politique dans laquelle « la démonstration n’a pas encore été faite que la primaire permettait d’éviter les problèmes », tout en affirmant rejoindre Bayrou sur la nécessité de trouver « un moyen d’agréger les forces ».

Les deux hommes affichent ainsi un objectif commun sans annoncer pour autant de candidature commune ni de procédure de désignation définitivement arrêtée. L’université du MoDem se poursuit ce week-end avec plusieurs autres responsables invités, parmi lesquels Xavier Bertrand, Thierry Breton et Jean-Louis Borloo.