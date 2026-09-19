Flambée des prix de l’énergie en Europe : des gouvernements réclament une taxe sur les superprofits des énergéticiens

Face à des prix de l'énergie atteignant des records, plusieurs gouvernements européens envisagent une taxe sur les superprofits des compagnies énergétiques. La pression politique monte à l'approche d'élections cruciales, alors que des voix s'élèvent contre les marges jugées excessives des entreprises, exacerbant le mécontentement populaire.

Face à des prix du carburant et du gaz proches de records historiques, plusieurs gouvernements européens envisagent d’instaurer une taxe commune sur les bénéfices exceptionnels des compagnies énergétiques. La pression politique s’intensifie à moins d’un an d’élections cruciales dans huit pays de l’Union.

La question d’une taxe européenne coordonnée sur les superprofits des groupes énergétiques s’est imposée dans les discussions entre capitales européennes, alors que les prix du carburant et du gaz atteignent des niveaux proches de leurs plus hauts historiques sur le continent. Le sujet est devenu un enjeu politique de premier plan pour des dirigeants confrontés à une montée du mécontentement populaire.

Du côté allemand, un ministre a accusé les entreprises du secteur de « profiter de la situation » au Moyen-Orient pour justifier des marges jugées excessives. Cette sortie illustre la nervosité croissante des gouvernements face à ce que certains analystes décrivent comme l’un des chocs énergétiques les plus sévères qu’ait connus l’Europe depuis des décennies.

Le calendrier électoral accentue encore la pression sur les exécutifs. Huit pays membres de l’Union européenne, parmi lesquels la France, l’Italie, l’Espagne et la Pologne, sont appelés aux urnes l’année prochaine. Dans ce contexte, la capacité des gouvernements à contenir la hausse des prix à la pompe et sur les factures de gaz est devenue un enjeu directement lié à leur survie politique, d’autant que les partis d’extrême droite cherchent à capitaliser sur le mécontentement des ménages.

L’idée d’une taxe sur les bénéfices exceptionnels des énergéticiens à l’échelle de l’Union n’est pas nouvelle : elle avait déjà été mise en œuvre, sous une forme temporaire, lors de la crise énergétique consécutive à l’invasion de l’Ukraine. Sa réactivation, cette fois dans un cadre potentiellement permanent ou du moins coordonné entre États membres, se heurte toutefois à des résistances, notamment de la part des pays les plus attachés à la souveraineté fiscale nationale.