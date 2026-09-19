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La Pologne mobilise son armée face aux frappes russes en Ukraine

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La Pologne mobilise son armée face aux frappes russes en Ukraine
La Pologne mobilise son armée face aux frappes russes en Ukraine

La Pologne a déployé samedi 19 septembre ses forces aériennes dans le cadre d’une opération militaire préventive destinée à protéger son territoire national. Cette mobilisation intervient alors que la Russie poursuit ses frappes contre l’Ukraine, pays voisin avec lequel Varsovie partage une frontière de plus de 500 kilomètres. L’armée polonaise a pris cette décision pour anticiper tout risque d’incursion dans son espace aérien durant les bombardements.

Aucune violation constatée

Les militaires polonais ont bouclé leurs opérations sans relever la moindre violation de leur espace aérien. Cette intervention témoigne de la vigilance maintenue par les pays de l’OTAN situés aux portes du conflit ukrainien. La Pologne, membre de l’Alliance atlantique depuis 1999, reste particulièrement attentive aux développements militaires dans la région.

Varsovie s’impose comme l’un des soutiens les plus fermes de Kiev depuis le début de l’invasion russe. Le gouvernement polonais a régulièrement renforcé ses dispositifs de surveillance et de défense aérienne le long de sa frontière orientale pour parer à toute éventualité liée aux opérations militaires menées par Moscou contre son voisin ukrainien.

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