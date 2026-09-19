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« Dix pour cent » : le film en tête sur Netflix malgré les critiques

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« Dix pour cent » : le film en tête sur Netflix malgré les critiques
« Dix pour cent » : le film en tête sur Netflix malgré les critiques

Le film « Dix pour cent » occupe la première place du classement Netflix depuis sa mise en ligne le 10 septembre. Cette adaptation cinématographique marque le retour de Camille Cottin et de l’agence ASK, neuf jours après son arrivée sur la plateforme.

Les abonnés Netflix restent divisés face à cette transposition au format long-métrage. Plusieurs critiques ont circulé sur les réseaux sociaux, pointant du doigt les choix de réalisation et le passage d’un format série à un film de deux heures.

Netflix répond aux accusations de mauvais démarrage

Face aux commentaires négatifs évoquant un démarrage décevant, Gaëlle Mareschi, directrice des films originaux de Netflix France, a pris la parole le 18 septembre. La plateforme a démenti les accusations de flop, rappelant la position dominante du film dans son classement hebdomadaire.

Cette position en tête du catalogue français intervient dans un contexte où Netflix cherche à renforcer ses productions hexagonales. Le film réunit les personnages qui ont fait le succès de la série originale, diffusée entre 2015 et 2020 sur France 2 avant d’être distribuée internationalement sous le titre « Call My Agent! ».

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