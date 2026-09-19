La dette publique française atteindra 121,7% du PIB en 2027

Le ministère de l’Économie et des Finances a annoncé le 19 septembre que la dette publique française franchira un nouveau seuil historique en 2027. L’endettement du pays atteindra 119,3% du produit intérieur brut dès 2026, avant de grimper à 121,7% l’année suivante. Ce niveau constitue un record absolu pour les finances publiques françaises.

Un déficit toujours élevé

Bercy justifie cette progression par une hausse qualifiée de mécanique, directement liée à un déficit budgétaire qui reste particulièrement élevé. Les chiffres traduisent la difficulté persistante de la France à maîtriser ses comptes publics malgré les différentes tentatives d’assainissement budgétaire menées ces dernières années.

Cette trajectoire place la France parmi les pays européens les plus endettés, bien au-delà des critères de Maastricht qui fixent un plafond à 60% du PIB. La question du remboursement de cette dette et de sa soutenabilité à long terme s’impose désormais comme un enjeu central pour les prochains exercices budgétaires.