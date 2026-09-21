Donald Trump et Volodymyr Zelensky se rencontrent mardi à New York

Donald Trump et Volodymyr Zelensky se rencontrent à New York pour discuter de la crise ukrainienne, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Ce rendez-vous, crucial dans un contexte d'escalade du conflit, vise à explorer des moyens de pression contre la Russie et à envisager un règlement négocié.

Donald Trump et Volodymyr Zelensky se retrouvent mardi à New York, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies. Les deux présidents se sont entretenus par téléphone avant de convenir de cette rencontre. Washington multiplie depuis plusieurs jours les initiatives diplomatiques pour tenter de mettre fin au conflit qui oppose l’Ukraine à la Russie.

Une médiation américaine renforcée

Le président ukrainien avait réclamé début septembre des sanctions rapides et sévères contre Moscou. La guerre connaît une escalade préoccupante sur le terrain, ce qui pousse les États-Unis à intensifier leurs efforts de médiation. Cette rencontre new-yorkaise intervient dans un moment critique du conflit.

L’administration américaine place désormais la résolution du conflit ukrainien parmi ses priorités diplomatiques. Les discussions entre les deux dirigeants devraient porter sur les moyens de pression disponibles contre la Russie et les perspectives d’un règlement négocié. La communauté internationale observe avec attention l’évolution de cette crise qui dure depuis plusieurs années.