Clermont-Ferrand : une femme de 21 ans mise en examen pour le meurtre de son compagnon

À Clermont-Ferrand, une jeune femme de 21 ans a été mise en examen pour homicide volontaire après avoir reconnu avoir poignardé son compagnon lors d'une dispute. La victime, âgée de 26 ans, est décédée quelques heures après l’agression. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances de ce drame.

Une jeune femme a été placée en détention provisoire mardi après avoir reconnu avoir poignardé son compagnon lors d’une dispute survenue dimanche soir à Clermont-Ferrand. La victime, âgée de 26 ans, est décédée quelques heures après l’agression.

Les faits se sont produits dimanche en fin d’après-midi dans un immeuble de Clermont-Ferrand. Un couple, décrit comme « fortement alcoolisé », se dispute violemment. À l’arrivée des secours, l’homme de 26 ans gît grièvement blessé, un couteau au sol à proximité. Sa compagne, présente sur les lieux, est immédiatement interpellée. La victime succombe à ses blessures quelques heures plus tard.

Placée en garde à vue, la jeune femme de 21 ans a reconnu avoir porté un coup de couteau au thorax de son compagnon. Le procureur de la République de Clermont-Ferrand, Éric Serfass, a annoncé lundi l’ouverture d’une enquête pour meurtre, confiée à la Division de la Criminalité Territoriale du commissariat local.

Mise en examen pour homicide volontaire sur conjoint

À l’issue de la garde à vue, la suspecte a été mise en examen pour homicide volontaire sur conjoint et placée en détention provisoire ce mardi. La mise en examen ne vaut pas condamnation : la présomption d’innocence s’applique tant qu’aucune décision judiciaire définitive n’a été rendue. Un voisin de l’immeuble, qui aurait ouvert la porte du bâtiment à la jeune femme ce soir-là, a rapporté avoir entendu des bruits de vaisselle brisée et des cris aux alentours de 18 heures, avant l’arrivée des pompiers et de la police.