Mort de Geli Raubal : de nouvelles archives fragilisent l’alibi d’Adolf Hitler en 1931

De nouvelles archives retrouvées à Munich remettent en question la chronologie de la mort de Geli Raubal, la nièce d'Adolf Hitler, retrouvée morte en 1931. Ces documents indiquent que la découverte du corps aurait eu lieu près de 24 heures plus tôt que signalé, fragilisant ainsi l'alibi historique d'Hitler.

De nouveaux documents retrouvés dans les archives de Munich remettent en cause la chronologie officiellement retenue autour de la mort de Geli Raubal, la nièce d’Adolf Hitler, retrouvée morte par balle dans l’appartement de ce dernier en septembre 1931. Jusqu’ici, la version connue reposait notamment sur un rapport de police selon lequel Hitler avait quitté Munich dans l’après-midi du 18 septembre, avant que le corps de la jeune femme ne soit découvert le lendemain matin. Or deux avis de décès ainsi qu’une inscription au registre de l’état civil situeraient la découverte du corps dès le vendredi 18 septembre à 10 h 15. Si cette datation est exacte, Hitler se trouvait encore vraisemblablement à Munich à ce moment-là.

Les documents ont été retrouvés par Harald Sandner, chercheur et auteur de plusieurs ouvrages consacrés à Hitler. Selon les éléments rapportés en Allemagne, le dirigeant nazi aurait participé ce même matin à une manifestation politique entre 10 h 30 et 12 h 30, avant de partir pour Nuremberg dans l’après-midi. Cette nouvelle chronologie ne démontre pas qu’il ait joué un rôle dans la mort de Geli Raubal, mais elle fragilise un élément important de son alibi historique. Elle oblige surtout à réexaminer les conditions dans lesquelles l’enquête avait été conduite et les informations diffusées à l’époque.

Une mort entourée de soupçons dès 1931

Angela « Geli » Raubal avait 23 ans lorsqu’elle est morte dans l’appartement munichois de son oncle, avec une arme appartenant à Hitler. La thèse officielle fut celle du suicide. Mais dès septembre 1931, plusieurs journaux allemands, notamment hostiles au NSDAP, avaient émis des doutes sur cette version et évoqué une relation particulièrement possessive entre Hitler et sa nièce. Des récits de l’époque font état d’une dispute avant sa mort, notamment au sujet du souhait de la jeune femme de quitter Munich pour Vienne afin de poursuivre une formation de chanteuse.

La faiblesse de certains éléments médico-légaux nourrit également les interrogations. Aucune autopsie complète n’aurait été pratiquée, ce qui limite fortement les possibilités de reconstituer les circonstances exactes de la mort. Le rapport de police qui a longtemps servi de référence a, lui, été établi le 28 septembre 1931, soit dix jours après les faits. Pour Harald Sandner, la nouvelle découverte ne constitue pas une preuve de dissimulation, mais elle suffit à remettre en cause la chronologie sur laquelle reposait une partie de l’interprétation historique de l’affaire.

Hitler était alors en pleine conquête du pouvoir

L’affaire éclate dans un moment particulièrement sensible pour Hitler. En 1931, le NSDAP est en pleine progression électorale et son chef cherche à construire l’image d’un dirigeant discipliné et respectable, alors même que la République de Weimar traverse une crise économique et politique profonde. Deux ans plus tard, le 30 janvier 1933, Hitler sera nommé chancelier. Une affaire criminelle impliquant directement sa famille aurait donc pu représenter à l’époque un risque politique considérable pour son ascension. Le contexte allemand de 1931 était déjà marqué par l’affaiblissement du système démocratique et la montée rapide du parti nazi.

C’est précisément ce qui rend les nouvelles archives intéressantes pour les historiens. Elles ne permettent pas de conclure qu’Hitler a tué sa nièce, ni même qu’il se trouvait dans l’appartement au moment de sa mort. Elles montrent en revanche que la chronologie transmise pendant des décennies pourrait être erronée. La découverte du corps aurait eu lieu près de vingt-quatre heures plus tôt que ce que retenait la version policière traditionnelle, à un moment où Hitler n’avait pas encore quitté Munich.

Une énigme historique relancée, pas résolue

Les soupçons autour de la mort de Geli Raubal ont donné naissance à de nombreuses théories depuis près d’un siècle. Certaines ont accusé Hitler directement, d’autres ont évoqué un suicide après une dispute ou un conflit familial. Mais les sources disponibles sont incomplètes, parfois contradictoires et contaminées par les affrontements politiques de l’époque. Les nouveaux documents doivent donc être traités comme des pièces supplémentaires dans un dossier historiquement fragile, et non comme la démonstration d’un scénario précis.

Leur intérêt est néanmoins réel : ils montrent qu’un élément présenté longtemps comme relativement établi, le départ d’Hitler avant la découverte du corps, n’est peut-être plus tenable. L’affaire Geli Raubal reste ainsi l’un des épisodes les plus obscurs de la vie privée d’Hitler avant son arrivée au pouvoir. Quatre-vingt-quinze ans après les faits, les archives munichoises ne permettent toujours pas de dire avec certitude ce qui s’est passé dans cet appartement, mais elles obligent désormais les historiens à rouvrir une chronologie que l’on croyait fixée.