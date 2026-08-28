C’était un 28 août : le Rapport Nehru présenté à Lucknow

Le 28 août 1928, le rapport rédigé par le comité présidé par Motilal Nehru est officiellement présenté et approuvé lors de la Conférence de tous les partis réunie à Lucknow, en Inde, marquant une étape décisive dans la revendication indienne d’une autonomie constitutionnelle face au pouvoir colonial britannique.

Un défi lancé par le secrétaire d’État britannique

Ce rapport naît d’un défi lancé par Lord Birkenhead, secrétaire d’État britannique pour l’Inde, qui met alors en doute la capacité des dirigeants indiens à rédiger eux-mêmes une constitution pour leur pays. En réponse, la Conférence de tous les partis constitue un comité présidé par Motilal Nehru, dont le fils Jawaharlal Nehru assure le secrétariat, aux côtés de personnalités comme Subhas Chandra Bose, chargé d’élaborer un projet de constitution représentatif de la volonté du peuple indien.

Le texte final, préparé dès le 15 août, propose l’octroi à l’Inde d’un statut de dominion au sein du Commonwealth britannique, assorti d’un système fédéral de gouvernement, d’un exécutif responsable devant un parlement bicaméral et de dix-neuf droits fondamentaux inspirés de la déclaration des droits américaine.

Une rupture qui divise le mouvement national

En rejetant le principe des électorats séparés selon la religion, hérité du pacte de Lucknow conclu en 1916 entre le Congrès national indien et la Ligue musulmane, ce rapport rompt avec les protections jusque-là accordées à la minorité musulmane, provoquant l’opposition de Muhammad Ali Jinnah, alors dirigeant de la Ligue musulmane. Une jeune génération du Congrès, menée par Jawaharlal Nehru et Subhas Chandra Bose, juge quant à elle le texte insuffisamment ambitieux, plaidant déjà pour une indépendance totale plutôt que pour un simple statut de dominion.

Finalement rejeté par les autorités britanniques en 1929, ce rapport pousse le Congrès national indien à modifier son objectif officiel, abandonnant la demande de statut de dominion au profit de la pleine souveraineté, la Purna Swaraj, réclamée dès la fin de l’année suivante.