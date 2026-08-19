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C’était un 19 août : Saint Louis porte pieds nus une relique sacrée

Alice Leroy

Par Alice Leroy

2 minutes de lecture

C’était un 19 août : Saint Louis porte pieds nus une relique sacrée
C’était un 19 août : Saint Louis porte pieds nus une relique sacrée

Le 19 août 1239, le roi Louis IX fait son entrée dans Paris au terme d’une procession solennelle, portant pieds nus et vêtu d’une simple tunique de pénitent la couronne d’épines qu’il vient d’acquérir auprès de l’empereur latin de Constantinople, avant de la déposer dans la chapelle du palais royal.

Un trésor négocié pour la moitié du budget annuel du royaume

En grande difficulté financière, l’empereur latin d’Orient Baudouin II de Courtenay avait engagé la précieuse relique auprès de banquiers vénitiens, avant de proposer au jeune roi de France de la lui céder. Louis IX accepte, déboursant une somme colossale estimée à environ 135 000 livres, soit approximativement la moitié du budget annuel du royaume de France à cette époque, un choix qui témoigne de sa piété sincère autant que de sa volonté de faire de Paris une nouvelle Jérusalem.

La relique, accompagnée de vingt et une autres pièces liées à la Passion du Christ, est d’abord accueillie le 10 août 1239 à Villeneuve-l’Archevêque, en Bourgogne, où les chroniques rapportent la présence d’une foule immense venue se recueillir sur son passage.

Un geste d’humilité qui donne naissance à la Sainte-Chapelle

Âgé d’à peine vingt-cinq ans, Louis IX délaisse ses atours royaux pour endosser une simple tunique de pénitent, et c’est aidé de son frère qu’il porte lui-même la relique jusqu’à la cathédrale Notre-Dame de Paris, dont la construction venait tout juste de s’achever. Pour offrir un écrin digne de ce trésor, le roi fait ensuite édifier la Sainte-Chapelle, achevée en seulement six années et consacrée en 1248.

Conservée aujourd’hui au trésor de Notre-Dame de Paris après avoir traversé la Révolution française et le Concordat de 1801, la couronne d’épines demeure, huit siècles plus tard, l’une des reliques chrétiennes les plus vénérées au monde.

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