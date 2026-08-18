C’était un 18 août : François Ier prend le contrôle de l’Église de France

Le concordat de Bologne, signé le 18 août 1516 entre François Ier et le pape Léon X, renforce le pouvoir royal sur l'Église de France en remplaçant la Pragmatique Sanction de Bourges. Il permet au roi de nommer les évêques et abbés, créant une fracture au sein du clergé qui perd son indépendance.

Le 18 août 1516, à Rome, le roi François Ier et le pape Léon X signent le concordat de Bologne, un accord qui va régir les relations entre la monarchie française et le Saint-Siège jusqu’à la Révolution française, et confère au roi un pouvoir sur l’Église inédit pour un souverain catholique.

Un accord scellé dans le prestige de Marignan

Fort du prestige de sa victoire à Marignan en septembre 1515, François Ier rencontre le pape Léon X dès décembre de la même année dans la ville de Bologne, où se négocient les grandes lignes de l’accord. Le texte, largement conçu par l’humaniste Jean de Pins et finalisé par le chancelier Antoine Duprat, est finalement signé à Rome le 18 août 1516, lors du cinquième concile du Latran.

Le concordat annule la Pragmatique Sanction de Bourges, promulguée en 1438 par Charles VII, qui affirmait jusqu’alors la supériorité des conciles nationaux français sur l’autorité du pape en matière de nominations ecclésiastiques.

Un pouvoir royal étendu au haut clergé

En contrepartie de la reconnaissance de sa suprématie sur les conciles nationaux, le pape accorde au roi de France le droit de nommer directement les titulaires des sièges ecclésiastiques du royaume, abbés, évêques et archevêques, par une extension du régime dit de la commende. Cette disposition introduit durablement une fracture au sein de l’Église de France, entre un haut clergé composé de courtisans proches du pouvoir royal et un bas clergé resté pauvre et mal loti.

Ratifié par François Ier en mai 1517 puis enregistré par le parlement de Paris l’année suivante, non sans résistance de l’université de Paris et du chapitre de Notre-Dame, ce concordat restera en vigueur pendant près de trois siècles, jusqu’à son abolition unilatérale par l’Assemblée constituante en août 1790.