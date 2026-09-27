Emmanuel Macron prépare-t-il déjà l’après-2027 avec l’hypothèse d’un retour en 2032 ?

Emmanuel Macron, ne pouvant se représenter en 2027, laisse entrevoir la possibilité d'un retour en 2032, conformément à la Constitution. Cette déclaration intervient alors qu'il prépare sa succession et fait face à une popularité en berne. Les incertitudes politiques pourraient également influencer son avenir ou sa réinvention durant son mandat post-présidentiel.

Emmanuel Macron ne pourra pas être candidat à l’élection présidentielle de 2027, mais il refuse désormais d’écarter explicitement l’idée d’un retour cinq ans plus tard. Interrogé par la presse américaine sur son avenir après l’Élysée, le chef de l’État a rappelé qu’il achèverait son second mandat en mai 2027 avant d’ajouter qu’il devrait « réinventer quelque chose d’autre » et qu’il « n’excluait rien ». Juridiquement, une candidature en 2032 serait possible : l’article 6 de la Constitution interdit seulement d’exercer plus de deux mandats présidentiels consécutifs. Après une interruption d’un quinquennat, rien n’empêcherait donc en droit Emmanuel Macron de se représenter.

Cette possibilité reste pour l’instant une hypothèse politique, et non une candidature déclarée. À moins de sept mois de la présidentielle de 2027, la séquence est d’autant plus sensible que le bloc central prépare sa succession dans un paysage déjà fragmenté. Plusieurs responsables Renaissance interrogés ces derniers mois ont évoqué favorablement l’idée que l’actuel président conserve un rôle après son départ, tandis que d’autres y voient surtout une manière de ne pas disparaître complètement du débat public. La déclaration intervient également au moment où sa popularité est particulièrement basse : le baromètre Ipsos de septembre 2026 lui attribue 16 % d’opinions favorables, son niveau le plus faible dans cette enquête, contre 81 % d’avis défavorables.

L’histoire française connaît peu de retours comparables

Un retour à l’Élysée après une interruption serait inhabituel sous la Ve République. Depuis 1958, aucun président élu au suffrage universel direct n’a effectué deux mandats, quitté l’Élysée pendant cinq ans puis retrouvé la présidence. François Mitterrand et Jacques Chirac ont enchaîné deux mandats successifs, tandis que Nicolas Sarkozy et François Hollande ont quitté le pouvoir sans revenir à la présidence. La limitation à deux mandats consécutifs n’a été introduite qu’en 2008, sous Nicolas Sarkozy. Elle ne fixe aucune limite au nombre total de mandats qu’une même personne pourrait théoriquement accomplir dès lors qu’ils ne sont pas tous consécutifs.

La situation est donc différente de celle des États-Unis, où le 22e amendement interdit à une personne d’être élue plus de deux fois à la présidence. En France, Emmanuel Macron pourrait juridiquement retrouver le chemin d’une présidentielle après 2027 sans qu’une révision constitutionnelle soit nécessaire. Cela ne préjuge évidemment ni de ses intentions réelles ni de l’état du paysage politique en 2032. Entre-temps, un autre président aura exercé le pouvoir pendant cinq ans et les équilibres actuels du centre, de la droite, de la gauche et du Rassemblement national peuvent profondément évoluer.

Cinq années hors de l’Élysée à inventer

La question centrale concerne donc ce qu’Emmanuel Macron ferait entre 2027 et 2032. Plusieurs scénarios circulent déjà dans son entourage ou parmi ses soutiens : activité internationale, responsabilités européennes, fondation ou institut, interventions dans le débat public ou maintien d’une influence sur Renaissance et le bloc central. Rien n’est cependant arrêté. Une fonction européenne majeure serait en outre soumise à des procédures institutionnelles précises et ne dépendrait pas de la seule volonté d’un ancien président français.

Le contexte de 2027 rend également toute projection très incertaine. Emmanuel Macron a indiqué qu’il entendait rester dans son rôle de président jusqu’au terme du mandat sans devenir un commentateur permanent de la campagne de succession. Sa phrase sur un éventuel retour permet néanmoins de maintenir ouverte une perspective à plus long terme. Pour ses soutiens, elle entretient l’idée que son départ de l’Élysée ne signifierait pas nécessairement sa disparition de la vie publique. Pour ses adversaires, elle offre déjà un nouvel angle d’opposition à la fin de son second quinquennat. À ce stade, le seul élément certain est constitutionnel : 2027 lui est fermé, 2032 ne le serait pas.