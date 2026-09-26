À Arras, Marine Tondelier fait sa première apparition publique depuis son accouchement

Marine Tondelier fait sa première apparition publique à Arras depuis son accouchement, participant à une manifestation pour le climat. Bien que son engagement pour la présidentielle de 2027 soit incertain, elle cherche à rester présente sur des sujets écologiques tout en gérant son retour. Les décisions des militants en décembre seront essentielles pour son avenir politique.

Marine Tondelier a participé ce samedi 26 septembre à la manifestation pour le climat organisée à Arras, dans le Pas-de-Calais. La candidate écologiste à la présidentielle de 2027 s’y est présentée avec son fils Léon, né une semaine plus tôt. Il s’agissait de sa première apparition publique depuis son accouchement, dans une mobilisation nationale organisée dans près de 200 villes pour le climat, le vivant et la justice sociale. Cette présence intervient alors que Les Écologistes sont engagés dans une séquence délicate sur leur stratégie présidentielle, la candidature de Marine Tondelier devant encore être soumise à un vote des adhérents en décembre. Le Monde.fr

La secrétaire nationale des Écologistes a toutefois tenu à limiter la portée politique de ce déplacement. « Il se trouve que j’ai accouché il y a une semaine et que si je suis là aujourd’hui, c’est parce que médicalement, ça va bien pour moi et pour le bébé », a-t-elle expliqué. Elle a immédiatement ajouté que cette sortie ne signifiait pas « le retour en campagne à plein temps ». Avant son accouchement, Marine Tondelier avait déjà indiqué qu’elle ne comptait pas interrompre complètement son activité politique pendant plusieurs mois, tout en adaptant naturellement son agenda. Le Monde.fr

Une apparition très symbolique dans son fief régional

Le choix d’Arras n’est pas anodin. Marine Tondelier est originaire du Pas-de-Calais et reste fortement associée politiquement aux Hauts-de-France. Sa présence permettait surtout de participer à une mobilisation écologique nationale sans organiser un déplacement de campagne classique. Les marches du 26 septembre ont été pensées par les associations et syndicats comme une tentative de relancer les grandes mobilisations climatiques après plusieurs années de moindre fréquentation, dans le contexte d’un été 2026 marqué par des épisodes de chaleur, de sécheresse et d’incendies exceptionnels. Le Monde.fr

L’image de la responsable politique avec son nouveau-né donne néanmoins à cette apparition une dimension particulière. Quelques jours plus tôt, Marine Tondelier avait annoncé la naissance de Léon et avait déjà été au centre de l’actualité après la publication d’une caricature de Charlie Hebdo consacrée à son accouchement, qu’elle avait publiquement critiquée. Sa présence à Arras intervient donc dans une séquence où vie privée, exposition publique et campagne présidentielle se trouvent exceptionnellement entremêlées. leparisien.fr

Une campagne qui reste en suspens jusqu’au vote de décembre

Sur le fond, la situation politique de Marine Tondelier demeure incertaine. Les Écologistes ont décidé de maintenir pour l’instant sa candidature à la présidentielle, mais les militants voteront du 10 au 13 décembre pour décider s’ils conservent une candidature autonome ou s’ils se rallient à une autre personnalité de gauche. Cette discussion interne a déjà provoqué des tensions, notamment avec le soutien apporté par Yannick Jadot à Raphaël Glucksmann. Le Monde.fr

La manifestation d’Arras constitue donc davantage une présence politique ponctuelle qu’une véritable reprise de campagne. Marine Tondelier souhaite manifestement rester visible sur les sujets écologiques tout en évitant de donner l’impression qu’elle reprend immédiatement un rythme normal quelques jours après son accouchement. La suite de sa campagne devrait se construire progressivement, avec une échéance décisive en décembre lorsque les militants écologistes détermineront s’ils souhaitent réellement la voir poursuivre jusqu’au premier tour de 2027.