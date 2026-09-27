POLITIQUE

Sénatoriales : la bataille pour le budget s’ouvre déjà au Palais du Luxembourg

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Sénatoriales : la bataille pour le budget s’ouvre déjà au Palais du Luxembourg
Sénatoriales : la bataille pour le budget s’ouvre déjà au Palais du Luxembourg

Le renouvellement sénatorial de ce dimanche ne décidera pas seulement de la répartition des sièges entre les groupes politiques. Il ouvrira aussi une nouvelle séquence de désignations aux postes stratégiques du Sénat, avec une succession particulièrement suivie : celle du rapporteur général du budget.

Christine Lavarde candidate, Stéphane Sautarel intéressé

Après six années à cette fonction, Jean-François Husson doit passer la main. La sénatrice LR des Hauts-de-Seine Christine Lavarde a officiellement présenté sa candidature pour lui succéder. Mais elle pourrait devoir affronter un autre membre de son groupe : le sénateur du Cantal Stéphane Sautarel, qui manifeste également son intérêt pour le poste.

Pour ce dernier, une première étape reste toutefois incontournable : obtenir sa réélection lors des sénatoriales. Si les deux sénateurs sont finalement en lice, le groupe Les Républicains devra les départager lors d’un vote interne prévu le 5 octobre. La succession de Jean-François Husson demeure donc ouverte, même si les prétendants commencent déjà à se positionner.

Une autre succession attendue à la commission des finances

La présidence de la commission des finances doit également changer de titulaire. Pour succéder à Claude Raynal, le socialiste Thierry Cozic est, à ce stade, le seul candidat identifié. Cette responsabilité revient au principal groupe d’opposition de la Haute Assemblée, tandis que la fonction de rapporteur général relève d’un autre équilibre politique.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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