Crise de Ceuta : des milliers de manifestants à Madrid réclament des élections anticipées

Des milliers de manifestants à Madrid réclament des élections anticipées et la démission du gouvernement Sánchez, accusé de mauvaise gestion de la crise migratoire à Ceuta. La mobilisation, organisée par la droite et l'extrême droite, intervient alors que la situation des migrants dans l'enclave espagnole reste précieuse et préoccupante.

Près de deux mois après les entrées massives de migrants à Ceuta, la droite et l’extrême droite espagnoles ont mobilisé leurs partisans dans les rues de Madrid pour exiger la démission du gouvernement Sánchez et la tenue d’élections législatives anticipées.

La place de Cibeles a servi de point de départ, peu après 10 heures du matin, à une marche qui a traversé le centre de Madrid jusqu’à l’Arc de Triomphe de Moncloa, où elle s’est dissoute vers 13h30. Le rassemblement, placé sous le slogan « Pour la dignité et pour défendre l’Espagne », a réuni des milliers de personnes venues exprimer leur mécontentement face à la gestion de la crise migratoire dans l’enclave espagnole de Ceuta.

Santiago Abascal, président du parti d’extrême droite Vox, figurait parmi les manifestants. Il a mis en cause directement le chef du gouvernement : « Ceuta reste envahie parce que Sánchez reste le serviteur du Maroc, on encourage l’invasion migratoire », a-t-il lancé, ajoutant que le président avait demandé aux habitants de Ceuta de « s’habituer à une réalité structurelle ». Abascal a également déploré que le Parti populaire (PP) refuse de soutenir la proposition de Vox visant à activer l’article 102 de la Constitution pour traduire Pedro Sánchez en justice pour trahison.

Des représentants du PP ont néanmoins participé à la manifestation. La veille, Juan Bravo, vice-secrétaire général du parti chargé des Finances, du Logement et des Infrastructures, avait plaidé depuis Ceuta pour une accélération des retours de migrants, estimant qu’une modification législative pourrait être adoptée en une semaine afin de permettre au gouvernement d’agir sans délai.

Vox avait déjà déposé, début septembre, une plainte devant le Tribunal suprême contre Pedro Sánchez et le ministre de l’Intérieur Fernando Grande-Marlaska pour plusieurs délits liés à la crise, dont la collaboration avec le terrorisme. Ce n’est pas la première mobilisation du genre : une marche organisée avant les entrées massives de la fin juillet avait rassemblé entre 40 000 personnes selon les autorités et 120 000 selon les organisateurs, et s’était conclue par trois interpellations et sept policiers légèrement blessés. Le 2 septembre, journée officielle de Ceuta, d’autres rassemblements avaient eu lieu dans plusieurs villes du pays, réunissant notamment Alberto Núñez Feijóo, chef du PP, et Santiago Abascal.

Sur le terrain, la situation demeure précaire. Environ 8 300 migrants en situation irrégulière sont hébergés dans des centres aménagés à Ceuta, mais plus de 4 000 personnes se trouveraient encore dans la rue. Parmi les mineurs, 2 048 ont été identifiés par le gouvernement, qui estime qu’entre 700 et 1 000 restent à recenser.

La semaine dernière, les ministres des Affaires étrangères espagnol et marocain, José Manuel Albares et Nasser Bourita, se sont rencontrés à New York pour tenter de débloquer la situation. Le représentant marocain a évoqué les « obstacles » et les « polémiques » qu’il attribue à une partie de la classe politique espagnole, et qui, selon lui, freinent la résolution de la crise.

Les autorités font face à des situations d’urgence répétées. Vendredi, trois ressortissants marocains ont été arrêtés dans un campement de la plage du Trampolín, soupçonnés d’avoir retenu deux mineures migrantes, transférées à l’hôpital universitaire de Ceuta. Le même jour, 63 femmes, seules ou accompagnées d’enfants, ont été relogées dans une structure aménagée à la Hípica. Les pompiers ont par ailleurs découvert un refuge clandestin dans des galeries souterraines susceptibles d’avoir abrité entre 30 et 50 personnes. La crise a aussi coûté une vie : un jeune Marocain est décédé vendredi dans un campement installé dans une ancienne usine de guano, près de la plage du Trampolín, les causes du décès restant à établir.