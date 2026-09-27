Netanyahu qualifie Al Jazeera de « média toxique » et de « huitième front » de guerre

Benjamin Netanyahou désigne Al Jazeera comme un « média toxique » et un « huitième front » dans le conflit israélo-palestinien, assimilant ainsi la chaîne à une menace militaire. Cette déclaration intervient alors qu'Israël a déjà restreint l'accès d'Al Jazeera et des journalistes à Gaza, reflétant une pression croissante sur la liberté de la presse.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a attaqué frontalement la chaîne qatarie Al Jazeera, la désignant comme un vecteur de nuisance au même titre qu’un front militaire. Des accusations formulées alors qu’Israël a déjà fermé les bureaux de la chaîne et restreint sévèrement l’accès des journalistes à Gaza.

Benjamin Netanyahou n’a pas ménagé ses mots. Le Premier ministre israélien a publiquement qualifié Al Jazeera de « média toxique », allant jusqu’à présenter la chaîne de télévision qatarie comme un « huitième front » dans le conflit que mène Israël. Une formulation qui assimile explicitement un organe de presse à une menace belligérante, au même titre que les adversaires militaires d’Israël.

Cette sortie intervient dans un contexte particulièrement tendu pour la liberté de la presse dans la région. Israël a déjà ordonné la fermeture des opérations d’Al Jazeera sur son territoire et maintient des restrictions strictes sur l’accès des journalistes étrangers à Gaza. Des reporters palestiniens ont par ailleurs été tués dans le cadre du conflit, une réalité qui contraste avec le discours officiel israélien sur la responsabilité des médias.

La rhétorique de Netanyahou s’inscrit dans une stratégie de délégitimation de la couverture médiatique jugée défavorable à Israël. En qualifiant Al Jazeera de front de guerre, le chef du gouvernement israélien franchit un cap sémantique notable, transformant la critique journalistique en acte quasi-hostile.

Al Jazeera, dont le financement est assuré par l’État du Qatar, couvre depuis le début du conflit les opérations militaires israéliennes à Gaza, souvent depuis des positions inaccessibles aux autres médias internationaux en raison précisément des restrictions imposées par Israël.