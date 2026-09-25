À l’ONU, des dizaines de délégués quittent la salle pendant le discours de Netanyahu

Lors du discours de Benjamin Netanyahu à l'ONU, plusieurs dizaines de délégués ont quitté la salle en signe de désapprobation, illustrant l'isolement croissant d'Israël. Netanyahu a répondu en qualifiant ces actes de « lâcheté morale » et a reçu le soutien de sa délégation, alors que la situation à Gaza continue de susciter de vives critiques internationales.

Plusieurs dizaines de représentants d’États membres ont abandonné leurs sièges lors de la prise de parole du Premier ministre israélien devant l’Assemblée générale des Nations unies à New York. Benjamin Netanyahu a répondu en qualifiant ces départs de « lâcheté morale ».

La scène s’est déroulée à New York, dans l’enceinte de l’Assemblée générale des Nations unies : au moment où Benjamin Netanyahu s’apprêtait à prendre la parole, des dizaines de délégués ont quitté ostensiblement la salle. Le geste, délibéré et visible, illustre l’isolement diplomatique croissant d’Israël sur la scène internationale, alors que les opérations militaires menées à Gaza et au Liban suscitent une condamnation de plus en plus large.

Face à cette démonstration de désapprobation, le Premier ministre israélien n’a pas cherché à minimiser l’incident. Il a qualifié ceux qui partaient de « lâches moraux » et invité ceux qui partageaient ce sentiment sans l’exprimer à en faire autant. La délégation israélienne, restée dans la salle, a acclamé son chef de gouvernement en signe de soutien.

Israël est sous le feu des critiques depuis le déclenchement de la guerre à Gaza, consécutive à l’attaque menée par le Hamas le 7 octobre 2023 sur le sud du territoire israélien, qui avait coûté la vie à environ 1 200 personnes et conduit à la prise de 251 otages. En réponse, Israël a lancé une vaste campagne militaire dans la bande de Gaza, au cours de laquelle plus de 73 920 personnes ont été tuées, selon les données du ministère de la Santé du territoire.

Une commission d’enquête des Nations unies a par le passé accusé Israël de commettre un génocide contre les Palestiniens à Gaza, accusations qu’Israël rejette fermement.