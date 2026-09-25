Incendie suspect sur la station Starlink de Pologne : Varsovie évoque un possible sabotage russe

Un incendie a ravagé la station terrestre Starlink en Pologne, un site clé pour la connectivité satellitaire, surtout pour l'Ukraine. Les autorités évoquent la possibilité d'un sabotage russe, tandis que des enquêtes ont été lancées pour déterminer les causes. Cet incident pourrait exacerber les tensions entre Varsovie et Moscou.

La seule station terrestre Starlink opérationnelle en Pologne a été touchée par un incendie mercredi soir, à une quarantaine de kilomètres de Varsovie. Deux membres du gouvernement polonais n’écartent pas la piste d’un acte de sabotage orchestré par la Russie.

C’est un site stratégique qui a brûlé dans la nuit du mercredi 23 septembre, vers 21 heures. La station terrestre Starlink de Wola Krobowska, dans la région de Grójec, à environ 40 kilomètres de la capitale polonaise, a été endommagée par un incendie dont l’origine reste à ce stade indéterminée. Le tableau électrique, plusieurs antennes et le groupe électrogène de secours ont subi des dégâts significatifs. Aucune victime n’est à déplorer et les flammes ont été entièrement maîtrisées.

Ce site n’est pas une infrastructure ordinaire. Exploitée par Exatel, société de télécommunications appartenant à l’État polonais, cette station est la seule de son type sur le territoire national. Elle assure la connectivité satellitaire pour l’ensemble de la région, mais aussi, depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, pour une partie du réseau Internet ukrainien. Des satellites survolant la zone s’y connectent directement. Malgré l’incendie, aucune coupure de service n’a été signalée.

Les premières constatations des pompiers dépêchés sur place ont alimenté les soupçons. Certains d’entre eux estiment qu’il s’agit d’un incendie volontaire, même si le porte-parole des sapeurs-pompiers de Grójec a tenu à réserver son jugement, rappelant que la piste d’un court-circuit ne peut être exclue à ce stade.

Du côté du gouvernement, le ton est plus tranché. Le vice-premier ministre et ministre du Numérique, Krzysztof Gawkowski, a déclaré qu’il lui était impossible d’écarter l’hypothèse d’un sabotage, ajoutant que le mode opératoire lui semblait « clairement russe ». Le ministre de la Justice, Waldemar Żurek, a quant à lui rappelé que la Pologne a « conscience des attaques hybrides » menées contre elle, tout en confirmant qu’un acte criminel délibéré n’est pas exclu. Les autorités polonaises ont engagé des investigations pour déterminer avec précision les causes du sinistre.

Si la responsabilité d’un acte intentionnel venait à être établie, cet épisode s’inscrirait dans une série de tensions croissantes entre Varsovie et Moscou, et prendrait une dimension géopolitique particulièrement sensible au regard du rôle joué par cette infrastructure dans le soutien aux communications ukrainiennes.