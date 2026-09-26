Corse : de l’Antiquité aux débats sur l’autonomie, l’histoire singulière d’une île méditerranéenne

L'histoire de la Corse, riche et complexe, révèle des tensions historiques et des évolutions institutionnelles. De l'influence antique à l'annexion par la France, l'île connait des bouleversements démographiques et un regain d'identité régionale, notamment avec des revendications autonomistes alimentées par un contexte socio-économique en mutation. La quête d'un statut adapté perdure.

La Corse est une île de 8 722 km², aujourd’hui peuplée d’environ 365 600 habitants selon l’estimation de l’Insee au 1er janvier 2026. Son histoire s’inscrit depuis l’Antiquité dans les grands rapports de force méditerranéens. Des populations sont présentes sur l’île dès la préhistoire et les statues-menhirs témoignent de sociétés organisées plusieurs millénaires avant notre ère. À partir du VIe siècle av. J.-C., les Phocéens fondent Alalia, près de l’actuelle Aléria. Rome entreprend ensuite la conquête de l’île au IIIe siècle av. J.-C., une domination qui ne s’impose définitivement qu’après plusieurs décennies de résistance. Après la chute de l’Empire romain, la Corse connaît plusieurs périodes d’instabilité avant de passer progressivement sous l’influence de Pise à partir du XIe siècle.

La rivalité entre Pise et Gênes transforme ensuite profondément l’île. La victoire génoise de la Meloria en 1284 contribue à écarter Pise, et Gênes impose peu à peu sa domination. Celle-ci dure plusieurs siècles, malgré des insurrections répétées. Au XVIIIe siècle, la contestation devient une véritable révolution. Pascal Paoli, élu général de la nation corse en 1755, établit un gouvernement à Corte et fait adopter une constitution organisant les institutions de l’île. Cette expérience politique prend fin après le traité de Versailles de 1768, par lequel Gênes cède à la France l’exercice de ses droits sur la Corse. Les troupes de Paoli sont battues à Ponte-Novu en mai 1769, ouvrant la voie à l’intégration effective de l’île au royaume de France.

De Pascal Paoli à Napoléon, l’intégration à la France

Quelques mois seulement après Ponte-Novu, le 15 août 1769, Napoléon Bonaparte naît à Ajaccio. La Révolution française bouleverse à nouveau la situation. Pascal Paoli revient d’exil en 1790, mais entre rapidement en conflit avec la Convention. Entre 1794 et 1796, la Corse est placée sous protection britannique dans le cadre de l’éphémère royaume anglo-corse avant de repasser sous contrôle français. Au XIXe siècle, l’île demeure fortement rurale, marquée par l’émigration, les difficultés de communication intérieure et un développement économique plus lent que dans de nombreuses régions continentales. La population atteint cependant près de 300 000 habitants à la fin du siècle avant de connaître un long recul au XXe siècle, accentué par les pertes de la Première Guerre mondiale et les départs vers le continent ou les colonies.

La Corse occupe également une place particulière pendant la Seconde Guerre mondiale. À partir du 11 novembre 1942, environ 80 000 soldats italiens occupent l’île, auxquels viennent ensuite s’ajouter des forces allemandes. Une résistance locale s’organise, soutenue notamment par les missions clandestines du sous-marin Casabianca. Après l’armistice entre l’Italie et les Alliés en septembre 1943, résistants corses, forces françaises venues d’Afrique du Nord et unités italiennes retournées contre l’Allemagne combattent les troupes allemandes. Bastia est libérée le 4 octobre 1943. La Corse devient ainsi le premier territoire métropolitain français entièrement libéré, plusieurs mois avant le débarquement de Normandie.

Nationalisme, nouveaux statuts et transformation démographique

À partir des années 1960 et surtout 1970, la question identitaire et institutionnelle revient au premier plan. Le développement touristique, les transformations foncières et économiques et l’installation de rapatriés d’Algérie nourrissent une partie des revendications régionalistes. L’occupation d’une cave viticole à Aléria en août 1975 par des militants autonomistes constitue un tournant. En 1976 apparaît le Front de libération nationale corse, qui engage une campagne clandestine violente pendant plusieurs décennies. Parallèlement, l’État fait évoluer les institutions : création de deux départements en 1975, statut particulier et première Assemblée de Corse élue au suffrage universel en 1982, création de la Collectivité territoriale de Corse avec le statut Joxe de 1991, nouveaux transferts de compétences en 2002, puis fusion en 2018 de la région et des deux départements au sein de la Collectivité de Corse.

La Corse contemporaine est aussi très différente démographiquement de celle des décennies d’après-guerre. Sa population est passée d’environ 225 600 habitants en 1975 à 347 600 en 2021, soit une hausse de 54 % en moins d’un demi-siècle. Elle est estimée à 365 636 habitants en 2026. Entre 2016 et 2026, l’île a gagné environ 35 200 habitants et affiche une croissance annuelle proche de 1 %, la plus forte de France métropolitaine, essentiellement grâce aux arrivées de nouveaux habitants, alors que le solde naturel est devenu négatif. Dans le même temps, le vieillissement s’accentue : les 65 ans ou plus représentaient 24,4 % de la population dès 2021. Cette transformation démographique accompagne une autre évolution majeure, celle du débat institutionnel : depuis les victoires électorales nationalistes de 2017 et 2021, la question d’une autonomie renforcée est redevenue centrale. En 2026, l’histoire de la Corse reste ainsi marquée par une constante : l’équilibre entre une forte identité insulaire, une longue appartenance à l’ensemble français et la recherche régulière d’institutions adaptées à sa singularité.