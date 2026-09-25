William Bourdon à Megaphone News : « J’appelle la Banque du Liban à ouvrir ses archives à la justice française dans l’affaire Riad Salamé »

William Bourdon, avocat français, appelle la Banque du Liban à ouvrir ses archives pour aider à l'enquête judiciaire en France concernant Riad Salamé, ancien gouverneur sous mandat d'arrêt international. L'affaire, qui implique des détournements de fonds importants, progresse alors que Salamé fait face à des accusations et reste en détention au Liban.

Dans un entretien accordé à Megaphone News, l’avocat français William Bourdon revient sur la procédure engagée en France contre Riad Salamé. L’ancien gouverneur de la Banque du Liban, aujourd’hui détenu au Liban, reste également visé par un mandat d’arrêt international délivré par la justice française.

William Bourdon rappelle que la procédure française visant Riad Salamé a été engagée il y a cinq ans, après que des Libanais l’ont sollicité pour examiner la possibilité de poursuivre en France ceux qu’il présente comme les responsables d’un vaste système financier. L’enquête concernant l’ancien gouverneur porte notamment sur les conditions dans lesquelles un important patrimoine aurait été constitué et financé en Europe.

En France, une information judiciaire ouverte en 2021 s’intéresse notamment à quelque 330 millions de dollars qui auraient été détournés entre 2002 et 2015, selon les éléments de l’enquête rapportés en juin dernier par Le Monde. Les investigations portent sur un système présumé de commissions versées dans le cadre d’opérations de la Banque du Liban puis transférées vers une société offshore. Riad Salamé a toujours contesté ces accusations et affirme que l’origine de sa fortune est licite.

Pour William Bourdon, la procédure a désormais atteint une dimension considérable. « La première [procédure] visait Riad Salamé, sa famille et ses complices », explique-t-il à Megaphone News, en soulignant le travail d’une équipe française de policiers expérimentés chargée de ces investigations financières.

Un mandat français toujours en vigueur

La justice française a délivré en mai 2023 un mandat d’arrêt international contre Riad Salamé, après son absence à une convocation judiciaire à Paris. Ce mandat demeure en vigueur. Dans le même temps, les procédures se sont accélérées au Liban : l’ancien gouverneur a de nouveau été arrêté le 31 juillet 2026 et placé en détention provisoire dans une procédure concernant sa gestion de la banque centrale. En septembre, une demande de remise en liberté a été rejetée et il reste détenu.

William Bourdon insiste aujourd’hui sur la coopération de la Banque du Liban avec les magistrats français. La banque centrale s’est constituée partie civile dans la procédure visant son ancien gouverneur. Pour l’avocat, cette démarche doit désormais se traduire par un accès complet aux documents internes : « Si elle est victime, que la BDL coopère », déclare-t-il, appelant à ce que ses archives soient mises à disposition des juges européens et français.

Cette demande intervient alors que la pression judiciaire autour de Riad Salamé continue de s’accentuer. Le 18 septembre 2026, la Commission d’enquête spéciale de la Banque du Liban a notamment décidé de geler ses comptes et avoirs dans les établissements financiers du pays. Pour l’avocat Français, l’accès aux archives de la banque centrale doit désormais permettre aux enquêteurs de reconstituer les circuits financiers examinés par la justice, « quelles que soient les conséquences » de leurs découvertes. Riad Salamé reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.