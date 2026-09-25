Nouveau bad buzz pour Matthieu Delormeau : ses photos à moitié nu retirées en urgence, son corps couvert de traces inquiète

Les images ont envahi les réseaux sociaux jeudi après-midi. Matthieu Delormeau y apparaît à moitié nu, en sous-vêtements, le regard parfois dans le vide, avec plusieurs marques et rougeurs visibles sur le visage et le corps. Des clichés suffisamment déroutants pour que de nombreux internautes se demandent immédiatement s’il s’agissait réellement de l’ancien chroniqueur de Cyril Hanouna ou d’images générées par intelligence artificielle.

Quelques heures plus tard, Tout beau, tout n9uf est revenu longuement sur cette campagne qui avait déjà provoqué un important flot de commentaires. Gilles Verdez a assuré à l’antenne que les photographies étaient authentiques et que Matthieu Delormeau avait bien participé volontairement à ce shooting publicitaire.

Un shooting organisé après une rencontre à Paris

Selon les informations dévoilées dans TBT9, l’histoire aurait commencé environ quinze jours auparavant, au cours d’une soirée parisienne à laquelle participaient Matthieu Delormeau et Magali Berdah. Cette dernière lui aurait alors présenté les responsables d’une marque de sous-vêtements masculins souhaitant réaliser une opération de communication avec lui.

La marque lui aurait proposé de devenir le visage de cette campagne. Matthieu Delormeau aurait accepté et la séance photo aurait été organisée très rapidement. Gilles Verdez affirme que les clichés qui ont circulé jeudi auraient été réalisés seulement 48 heures avant leur publication.

Les images ont été diffusées dans un parti pris volontairement cru. Matthieu Delormeau pose en sous-vêtements, sans décor particulièrement sophistiqué et avec son apparence laissée telle quelle. La marque a ensuite expliqué avoir voulu proposer « quelque chose de plus brut, plus spontané et sans filtres ni artifices ». Le choix a immédiatement déclenché de très nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

La marque retire les photos après le bad buzz

Face à la polémique, la marque a finalement retiré les clichés jeudi en fin d’après-midi. Dans un communiqué publié sur Instagram, ses responsables ont reconnu que la campagne avait provoqué des réactions qu’ils n’avaient pas anticipées et ont présenté leurs excuses. Ils ont notamment déclaré : « Nous sommes donc désolés pour celles et ceux qui ont pu être offensés, blessés ou simplement ne pas comprendre notre démarche derrière cette publication. »

La marque affirme ne pas avoir voulu manquer de respect à Matthieu Delormeau ni provoquer volontairement un malaise autour de son apparence. Les photographies étaient bien posées et réalisées dans le cadre d’une campagne commerciale.

Selon les informations données dans TBT9, les conséquences professionnelles auraient été rapides pour l’ancien animateur. Deux autres marques qui travaillaient avec Matthieu Delormeau auraient décidé de rompre leur collaboration après avoir découvert ces clichés. Les entreprises concernées n’ont pas été publiquement identifiées.

Les traces sur son corps provoquent de nombreuses interrogations

Au-delà de la mise en scène, ce sont surtout les nombreuses traces visibles sur le corps et le visage de Matthieu Delormeau qui ont suscité des interrogations. Plusieurs rougeurs apparaissent notamment sur son torse, ses bras et son visage. Sur certaines images, une marque rouge est également visible au niveau de son nez. Sur TBT9, Gilles Verdez a évoqué plusieurs explications rapportées dans l’entourage de Matthieu Delormeau. Certaines personnes auraient parlé d’une réaction allergique, tandis qu’une autre hypothèse évoquerait les conséquences d’une intervention au laser. Aucune de ces explications n’a toutefois été confirmée directement par Matthieu Delormeau.

D’autres internautes ont fait le rapprochement avec les problèmes d’addiction que Matthieu Delormeau a lui-même évoqués publiquement ces dernières années. Certains ont notamment avancé l’hypothèse d’une consommation de stupéfiants. Aucun élément public ne permet cependant d’affirmer que les traces visibles sur les photographies sont liées à une prise de drogue. L’ancien chroniqueur avait déjà raconté son combat contre la cocaïne, le GHB et les médicaments, notamment lors de son retour à l’antenne.

Des photos authentiques, mais toujours des questions

Une chose est désormais établie : les clichés qui ont circulé jeudi ne sont pas des créations générées par intelligence artificielle. Ils proviennent bien d’une séance photo réalisée avec Matthieu Delormeau dans le cadre d’une campagne pour une marque de sous-vêtements. La campagne, pensée avec une esthétique volontairement brute, a toutefois tourné court. Quelques heures après sa diffusion, face à l’ampleur des réactions, les images ont été retirées et la marque a présenté ses excuses.

L’origine exacte des traces visibles sur le corps et le visage de Matthieu Delormeau reste en revanche inconnue. Entre les différentes explications évoquées autour de lui et les spéculations apparues sur les réseaux sociaux, aucune cause n’a été établie publiquement.

Vendredi matin, Matthieu Delormeau ne s’était pas encore exprimé publiquement pour expliquer cette campagne ni répondre aux interrogations suscitées par son apparence.