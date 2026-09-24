Star Academy : Mosimann veut préparer les élèves à l’après-émission, sa manager donnera des cours au château

Mosimann, nouveau directeur de la Star Academy, réinvente la formation des candidats en les préparant à la réalité post-émission. En intégrant des cours sur le management, l'écriture et la composition, il vise à les aider à définir leur identité artistique et à constituer une équipe professionnelle pour leur avenir musical.

Mosimann veut faire évoluer la formation des candidats de la Star Academy. Pour sa première saison comme directeur du château de Dammarie-les-Lys, le DJ et producteur entend préparer les élèves à une réalité souvent plus complexe que les quelques mois passés devant les caméras : l’après-émission et la construction d’une véritable carrière dans la musique.

Dix-huit ans après avoir remporté la « Star Academy », Mosimann revient cette saison comme directeur. Son projet ne repose pas uniquement sur les traditionnels cours de chant, de danse, de théâtre ou d’expression scénique. Il veut également apprendre aux académiciens à définir leur identité artistique, à écrire, à composer et surtout à comprendre comment constituer l’équipe professionnelle qui les accompagnera après leur sortie du château.

La manager de Mosimann va donner des masterclass au château

Le management fera ainsi directement son entrée dans la formation. Mosimann veut expliquer aux élèves comment fonctionne l’entourage professionnel d’un artiste et leur donner des clés pour choisir les personnes avec lesquelles ils pourront construire leur carrière. Le nouveau directeur résume cette volonté par une phrase : « On dit toujours aux artistes qu’il faut savoir s’entourer, mais rarement comment le faire. »

Sa propre manager interviendra au château au cours de la saison pour assurer des masterclass consacrées au management et à la construction d’une équipe autour d’un artiste. Les élèves pourront ainsi aborder concrètement le rôle d’un manager, les relations avec les différents professionnels de la musique et les choix auxquels ils seront confrontés en quittant l’émission.

Pour Mosimann, cet apprentissage est directement lié à la réalité du métier. L’exposition obtenue grâce à la Star Academy peut ouvrir de nombreuses portes, mais elle ne suffit pas à construire une carrière. Une fois sortis du château, les candidats doivent rapidement prendre des décisions artistiques et professionnelles qui peuvent déterminer la suite de leur parcours.

Auteurs, compositeurs et directeurs artistiques auprès des candidats

Les académiciens rencontreront également davantage de professionnels travaillant habituellement dans l’ombre des artistes. Des auteurs, des compositeurs et des directeurs artistiques doivent intervenir tout au long de la saison. L’objectif est de permettre aux candidats de découvrir le fonctionnement concret de la création musicale, depuis l’écriture d’un texte jusqu’à la construction d’un morceau et à la définition d’une direction artistique.

Les artistes invités continueront évidemment de jouer un rôle important dans l’émission, notamment lors des primes et des rencontres organisées au château, mais Mosimann veut compléter ces échanges par l’intervention de professionnels avec lesquels les chanteurs travaillent quotidiennement lorsqu’ils préparent un album, un single ou un projet scénique.

Des ateliers d’écriture et de composition

L’écriture et la composition vont également occuper une place plus importante dans la formation. Des ateliers permettront aux élèves de travailler sur leurs propres chansons et de développer progressivement un univers personnel. Cette orientation doit notamment permettre aux candidats de ne pas sortir du château uniquement avec un répertoire de reprises interprétées pendant l’émission. Ils seront encouragés à réfléchir à ce qu’ils veulent raconter, au style musical qu’ils souhaitent défendre et à la manière dont ils peuvent transformer leurs influences en véritable identité artistique.

Mosimann connaît lui-même ce passage entre exposition télévisée et construction d’une carrière. Vainqueur de la septième saison de la Star Academy en 2008, il a ensuite progressivement développé son propre univers comme DJ, producteur, auteur et compositeur.

Construire son identité avant de quitter la « Star Academy »

Le nouveau directeur veut donc profiter des semaines passées au château pour pousser chaque candidat à préciser son projet. Le travail ne portera plus uniquement sur la capacité à réussir une prestation lors du prochain prime, mais également sur ce que l’élève pourra proposer au public plusieurs mois après la fin de l’émission. Cette recherche d’identité doit accompagner les cours traditionnels de la Star Academy. Les candidats continueront à travailler le chant, la danse, le théâtre, le sport, les répétitions et l’expression scénique, tout en étant davantage confrontés aux réalités de l’industrie musicale.

La question de l’entourage professionnel occupera une place importante. Manager, auteurs, compositeurs ou directeurs artistiques peuvent tous participer à la construction d’une carrière, mais encore faut-il comprendre leurs fonctions et savoir avec qui travailler.

Mosimann veut préparer concrètement l’après-« Star Academy »

Cette nouvelle approche intervient alors que la prochaine saison de la « Star Academy » débutera le samedi 10 octobre 2026 sur TF1. Nikos Aliagas restera à la présentation et Vianney sera le parrain de cette nouvelle promotion.

Mosimann succède à Michael Goldman, qui dirigeait le château depuis le retour du programme en 2022. Ancien candidat devenu directeur, il veut désormais utiliser son expérience pour confronter les nouveaux élèves à ce qui les attend réellement une fois les portes de Dammarie-les-Lys refermées.

Management, choix d’une équipe, écriture, composition et direction artistique : la formation doit ainsi dépasser le cadre des prestations télévisées. L’objectif affiché est que les candidats quittent la Star Academy avec une idée plus précise de l’artiste qu’ils veulent devenir et des personnes dont ils auront besoin pour construire la suite de leur carrière.