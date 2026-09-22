Star Academy : TF1 fixe au 10 octobre le lancement de la nouvelle saison

La « Star Academy » fera son retour sur TF1 le samedi 10 octobre 2026 en première partie de soirée. La chaîne a officialisé la date de lancement de son télé-crochet, toujours présenté par Nikos Aliagas. Cette nouvelle édition sera notamment marquée par l’arrivée de Mosimann à la direction du château et de Vianney comme parrain de la promotion.

Mosimann succède ainsi à Michael Goldman, qui occupait le poste de directeur depuis le retour de l’émission sur TF1 en 2022. Le DJ connaît particulièrement bien le programme puisqu’il avait lui-même remporté la septième saison de la « Star Academy ». Vianney prend de son côté la relève de Charlotte Cardin et Ed Sheeran dans le rôle de parrain, tandis que plusieurs évolutions sont également attendues au sein du corps professoral.

Mosimann prend les commandes du château

Cette nouvelle saison constitue un rendez-vous stratégique pour TF1, qui a réussi à réinstaller durablement la « Star Academy » dans sa grille depuis sa relance. Le programme produit par Endemol France et DMLS TV permet à la Une de combiner de grandes soirées événementielles le samedi avec une forte présence quotidienne à l’antenne et sur les plateformes numériques du groupe.

La date du 10 octobre avait déjà été évoquée quelques semaines auparavant par Nikos Aliagas, avant que l’animateur ne retire rapidement cette information de ses réseaux sociaux. TF1 peut désormais lancer officiellement la promotion de cette nouvelle promotion, dont le casting des élèves et la composition complète de l’équipe pédagogique constitueront les prochaines annonces attendues avant l’ouverture des portes du château.