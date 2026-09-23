Star Academy 2026: Lydia Bouchard et Philippine Lavrey arrivent, TF1 dévoile les nouveaux professeurs autour de Mosimann

TF1 présente la nouvelle équipe de la Star Academy pour sa saison 14 prévue le 10 octobre 2026. Lydia Bouchard et Philippine Lavrey rejoignent le corps professoral, respectivement pour l’expression scénique et les répétitions. Mosimann, vainqueur de la saison 7, prend la direction de l'émission, marquant un tournant significatif.

La Star Academy a désormais son équipe au complet. Ce mercredi 23 septembre, TF1 a officialisé le corps professoral qui accompagnera les candidats de la saison 14, dont le lancement est prévu le samedi 10 octobre 2026. Deux nouvelles venues font leur entrée au château de Dammarie-les-Lys : Lydia Bouchard et Philippine Lavrey. Elles prennent respectivement les places laissées vacantes par Marlène Schaff et Lucie Bernardoni.

La chaîne a publié le portrait de la nouvelle équipe avec ce message : « Voici (officiellement) le corps professoral de cette nouvelle saison », avant de souhaiter la bienvenue à Lydia Bouchard et Philippine Lavrey. Cette annonce complète une rentrée déjà marquée par l’arrivée de Mosimann à la direction de la ⁠Star Academy⁠, 18 ans après sa victoire dans le télé-crochet.

Lydia Bouchard remplace Marlène Schaff à l’expression scénique

Le changement le plus important parmi les professeurs concerne l’expression scénique. Marlène Schaff, qui occupait ce poste lors des deux dernières saisons après avoir été répétitrice, quitte l’émission. TF1 a choisi Lydia Bouchard pour lui succéder. La Québécoise sera également chargée du débrief du prime avec les élèves chaque dimanche.

Lydia Bouchard possède une longue expérience dans le spectacle vivant. Danseuse de formation, chorégraphe, directrice artistique et metteuse en scène, elle travaille depuis plus de 20 ans dans le milieu artistique et a notamment collaboré avec le Cirque du Soleil, le Cirque Éloize, l’Opéra de Montréal et l’Opéra Royal de Wallonie. Le public québécois la connaît surtout pour son rôle de juge dans Révolution, compétition de danse diffusée sur TVA depuis 2018.

Son arrivée modifie donc sensiblement le profil du poste d’expression scénique. Lydia Bouchard devra accompagner les candidats dans leur présence sur scène, leur interprétation et leur capacité à construire leurs prestations lors des primes, tout en assurant le traditionnel retour sur les performances du samedi soir.

Philippine Lavrey succède à Lucie Bernardoni

Deuxième changement : Philippine Lavrey devient répétitrice aux côtés de Fanny Delaigue. Elle remplace Lucie Bernardoni, figure historique du programme depuis son retour sur TF1 en 2022. Fanny Delaigue conserve quant à elle sa place et entamera sa troisième saison dans cette fonction.

Philippine Lavrey connaît déjà très bien le travail de répétition. La chanteuse et auteure-compositrice travaille depuis 2018 avec les Enfoirés, où elle assure notamment les voix témoins et accompagne les artistes durant la préparation du spectacle. Elle a également participé à la saison 5 de The Voice et s’est fait remarquer en 2023 grâce à sa version française de In The Stars avec Benson Boone.

Elle a par ailleurs écrit pour plusieurs artistes, notamment Slimane et Jenifer, et a récemment interprété Mercédès Herrera dans la comédie musicale La Légende de Monte-Cristo. Son arrivée à Dammarie-les-Lys lui permettra de mettre directement son expérience de répétitrice au service des académiciens.

Sofia Morgavi, Jonathan Jenvrin, Papy et Ladji Doucouré restent au château

Autour de ces deux nouvelles recrues, TF1 mise largement sur la continuité. Sofia Morgavi reste professeure de chant. Arrivée en 2024, elle débutera ainsi sa troisième saison au château et conservera la responsabilité du travail vocal des candidats.

Jonathan Jenvrin rempile également à la danse. Le chorégraphe, arrivé dans l’émission en 2025, avait succédé à Malika Benjelloun. Il poursuivra son travail avec les élèves aussi bien pendant les cours que dans la préparation des tableaux dansés des primes.

Alain Degois, dit « Papy », conserve lui aussi son poste de professeur de théâtre pour une deuxième saison. Fondateur de Déclic Théâtre à Trappes, où sont notamment passés Jamel Debbouze et Omar Sy, il continuera à travailler l’improvisation, le jeu et le lâcher-prise avec les académiciens.

Enfin, Ladji Doucouré reste professeur de sport. L’ancien champion du monde du 110 mètres haies entamera sa troisième saison consécutive au château après son arrivée en 2024. Il continuera d’assurer la préparation physique des candidats, particulièrement sollicités par les répétitions, les chorégraphies et les primes hebdomadaires.

Mosimann prend les commandes, 18 ans après sa victoire

Au-dessus de cette équipe, la principale révolution de la saison reste le changement de directeur. Michael Goldman, qui dirigeait l’Académie depuis le retour du programme en 2022, cède sa place à Mosimann. Vainqueur de la saison 7 en 2008, le DJ et producteur franco-suisse revient donc dans l’émission avec un statut totalement différent.

Au moment de l’annonce de sa nomination, Mosimann avait résumé ce retour par une formule : « C’était le moment de boucler la boucle ». Pour la première fois depuis la relance de l’émission, un ancien vainqueur prend ainsi la direction du château.

Cette nouvelle équipe accompagnera les candidats lors de la nouvelle saison de la ⁠Star Academy⁠, officiellement programmée à partir du 10 octobre sur TF1⁠. Nikos Aliagas reste à la présentation, tandis que Vianney a été choisi comme parrain de la promotion 2026.

La saison 14 s’ouvrira donc avec Mosimann à la direction, Lydia Bouchard à l’expression scénique, Sofia Morgavi au chant, Jonathan Jenvrin à la danse, Alain Degois au théâtre, Ladji Doucouré au sport et le duo Fanny Delaigue-Philippine Lavrey pour les répétitions. Une équipe désormais officiellement constituée à un peu plus de deux semaines de l’entrée des nouveaux élèves au château.