Entrevue POLITIQUE

Carburants : Gabriel Attal soutient les aides ciblées plutôt qu’une baisse générale des taxes

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Carburants : Gabriel Attal soutient les aides ciblées plutôt qu’une baisse générale des taxes
Carburants : Gabriel Attal soutient les aides ciblées plutôt qu’une baisse générale des taxes

Gabriel Attal défend la stratégie choisie par le gouvernement face à la flambée des carburants. Invité de RTL ce vendredi matin, le candidat Renaissance à l’élection présidentielle a approuvé l’élargissement des aides destinées aux travailleurs qui utilisent beaucoup leur voiture plutôt qu’une baisse générale des taxes sur l’essence et le gazole.

« On a une situation budgétaire très dégradée, on doit avoir un soutien ciblé sur les Français qui travaillent, qui n’ont pas le choix que d’utiliser leur voiture et qui n’ont pas des revenus qui leur permettent d’encaisser », a-t-il expliqué. « Je soutiens la logique d’un soutien ciblé comme ça a été fait », a-t-il ajouté.

Baisser toutes les taxes serait « mentir aux Français »

Gabriel Attal prend ainsi ses distances avec plusieurs de ses concurrents, notamment au RN et à droite, qui réclament une réduction plus générale de la fiscalité. « Ça serait populaire pour moi de tenir cette position mais ça serait aussi très politicien. Parce que ce n’est pas vrai, ça serait mentir aux Français », estime l’ancien Premier ministre.

Il propose parallèlement d’agir à plus long terme sur la dépendance à la voiture thermique. Parmi ses pistes figure l’extension du bonus écologique aux véhicules électriques d’occasion. Le gouvernement vient de porter de trois millions à 5,5 millions le nombre de bénéficiaires potentiels de l’aide destinée aux « grands rouleurs », dans le cadre d’un paquet supplémentaire de 450 millions d’euros.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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