Le patron du Medef reproche à la CGT et à la CFDT de « se politiser à outrance »

Patrick Martin, président du Medef, s'inquiète de l'engagement politique accru de la CGT et de la CFDT, qui, selon lui, nuit à leur rôle dans le dialogue social. Il souligne que l'autonomie des partenaires sociaux est essentielle, tout en critiquant les positions anti-RN des syndicats qui pourraient obscurcir leur mission.

Patrick Martin critique directement l’engagement politique de la CGT et de la CFDT contre le Rassemblement national. À l’occasion d’une rencontre patronale organisée ce jeudi au Palais Brongniart à Paris, le président du Medef s’est dit « très inquiet » de voir les deux principales organisations syndicales françaises « se politiser à outrance ».

Le patron du Medef ne conteste pas leur droit à exprimer des positions politiques, mais estime que leur opposition répétée au RN risque de brouiller leur rôle dans le dialogue social. « Je crois dur comme fer à la démocratie sociale », a-t-il expliqué, mais « dans l’autonomie », en plaidant pour des négociations entre partenaires sociaux indépendantes aussi bien du gouvernement que des partis.

Patrick Martin ne prend pas pour autant position en faveur du RN

Selon Patrick Martin, lorsque la prise de position politique devient trop importante dans l’activité d’une organisation syndicale, elle peut jeter « une ombre suspecte » sur la démocratie sociale. « On se dit : “Mais pour qui rament-ils, en définitive ?” », a-t-il lancé à propos de la CGT et de la CFDT.

Le président du Medef n’a toutefois pas exprimé de soutien au Rassemblement national. Il affirme au contraire que le Medef pourra, le moment venu, commenter les programmes des différents candidats et dire ce qu’il en pense « de bien et, surtout, de mal ». Sa critique porte donc sur le degré d’engagement partisan qu’il estime compatible avec le rôle des partenaires sociaux.

Cette sortie intervient alors que la CGT et la CFDT multiplient les mises en garde contre une éventuelle arrivée du RN au pouvoir en 2027. Elle pourrait tendre un peu plus les relations entre le Medef et deux organisations avec lesquelles le patronat souhaite pourtant relancer un « agenda social autonome ».