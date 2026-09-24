POLITIQUE

Violences sexuelles : les députés s’accordent sur la loi, mais son financement reste en débat

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Violences sexuelles : les députés s’accordent sur la loi, mais son financement reste en débat
Violences sexuelles : les députés s’accordent sur la loi, mais son financement reste en débat

La « loi intégrale » contre les violences sexuelles et sexistes a franchi mercredi une nouvelle étape importante à l’Assemblée nationale. La commission spéciale chargée d’examiner le texte l’a adopté à l’unanimité des votants, après plusieurs jours de débats et l’examen de centaines d’amendements. Le texte doit désormais arriver dans l’hémicycle à partir du 1er octobre.

Cette large convergence sur le contenu de la proposition de loi ne règle toutefois pas la principale question politique : combien l’État consacrera-t-il réellement à son application ? L’article 68 prévoit que « la Nation s’engage » à allouer trois milliards d’euros par an entre 2027 et 2032 à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Mais ce montant n’est pas directement contraignant pour les futurs budgets.

« Cette loi ne servira à rien si elle n’a pas les moyens d’exister »

La députée LFI Élise Leboucher a ainsi dénoncé un « article d’affichage », tandis que sa collègue Sarah Legrain a rappelé que seul le gouvernement pouvait véritablement inscrire les crédits dans le budget. La rapporteure socialiste Céline Thiébault-Martinez partage au moins une partie de cette inquiétude : « Cette proposition de loi intégrale ne servira à rien si elle n’a pas les moyens d’exister », a-t-elle averti.

Sébastien Lecornu a pour l’instant annoncé un « socle de départ » d’environ 1,5 milliard d’euros en 2027 contre les violences sexistes et sexuelles, plus 2,6 milliards consacrés à la protection de l’enfance. Matignon a toutefois précisé que ces sommes correspondent pour l’essentiel aux moyens déjà engagés en 2026. Aurore Bergé les présente comme un socle « acquis » et « irréversible ».

Le débat budgétaire accompagnera donc toute la suite de l’examen. Le texte sera discuté en séance publique à partir du 1er octobre, puis soumis à un vote solennel le 13 octobre. Son adoption en commission ne signifie pas qu’il est déjà définitivement inscrit dans la loi.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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