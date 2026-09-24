Gérard Larcher candidat à sa succession : le président du Sénat expose ses priorités

Gérard Larcher annonce sa candidature à un nouveau mandat de président du Sénat, fixée au 1er octobre, après les élections sénatoriales. Dans son document programmatique, il souligne ses priorités, notamment le renforcement du rôle du Sénat en tant que contre-pouvoir et le rapprochement avec les préoccupations des territoires et des citoyens.

Gérard Larcher sera candidat à un nouveau mandat à la présidence du Sénat. Dans une lettre datée du 21 septembre et révélée ce mercredi par Public Sénat, le sénateur LR des Yvelines annonce officiellement à ses collègues qu’il sollicitera leur confiance le 1er octobre, quelques jours après les élections sénatoriales.

« Le 1er octobre prochain, je solliciterai votre confiance pour présider notre institution », écrit le président sortant. Il accompagne sa candidature d’un document programmatique intitulé « Le Sénat, acteur de la vie politique française », dans lequel il détaille ses priorités pour les trois prochaines années.

Territoires et « contre-pouvoir »

Gérard Larcher veut notamment « mettre nos territoires au cœur des politiques publiques », rapprocher le Sénat des préoccupations des citoyens et renforcer son rôle de contrôle. Il présente la Haute Assemblée comme un « contre-pouvoir indispensable à la démocratie » et un « pôle de stabilité » dans une période politique qu’il décrit comme particulièrement incertaine.

Le sénateur insiste également sur les commissions d’enquête, dont il estime qu’elles ont renforcé le poids politique du Sénat pendant les quinquennats d’Emmanuel Macron. La chambre haute dispose par ailleurs d’un rôle déterminant dans toute révision constitutionnelle nécessitant l’accord des deux assemblées.

Sa candidature sera soumise au vote des sénateurs le 1er octobre. Avant cela, le scrutin du dimanche 27 septembre renouvellera 178 des 348 sièges du Sénat et déterminera la nouvelle composition politique de l’institution.