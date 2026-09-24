POLITIQUE

Gérard Larcher candidat à sa succession : le président du Sénat expose ses priorités

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Gérard Larcher candidat à sa succession : le président du Sénat expose ses priorités
Gérard Larcher candidat à sa succession : le président du Sénat expose ses priorités

Gérard Larcher sera candidat à un nouveau mandat à la présidence du Sénat. Dans une lettre datée du 21 septembre et révélée ce mercredi par Public Sénat, le sénateur LR des Yvelines annonce officiellement à ses collègues qu’il sollicitera leur confiance le 1er octobre, quelques jours après les élections sénatoriales.

« Le 1er octobre prochain, je solliciterai votre confiance pour présider notre institution », écrit le président sortant. Il accompagne sa candidature d’un document programmatique intitulé « Le Sénat, acteur de la vie politique française », dans lequel il détaille ses priorités pour les trois prochaines années.

Territoires et « contre-pouvoir »

Gérard Larcher veut notamment « mettre nos territoires au cœur des politiques publiques », rapprocher le Sénat des préoccupations des citoyens et renforcer son rôle de contrôle. Il présente la Haute Assemblée comme un « contre-pouvoir indispensable à la démocratie » et un « pôle de stabilité » dans une période politique qu’il décrit comme particulièrement incertaine.

Le sénateur insiste également sur les commissions d’enquête, dont il estime qu’elles ont renforcé le poids politique du Sénat pendant les quinquennats d’Emmanuel Macron. La chambre haute dispose par ailleurs d’un rôle déterminant dans toute révision constitutionnelle nécessitant l’accord des deux assemblées.

Sa candidature sera soumise au vote des sénateurs le 1er octobre. Avant cela, le scrutin du dimanche 27 septembre renouvellera 178 des 348 sièges du Sénat et déterminera la nouvelle composition politique de l’institution.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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