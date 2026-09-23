POLITIQUE

Carburants et budget : Sophie Binet maintient la pression avant la mobilisation du 29 septembre

Par

2 minutes de lecture

Carburants et budget : Sophie Binet maintient la pression avant la mobilisation du 29 septembre
Carburants et budget : Sophie Binet maintient la pression avant la mobilisation du 29 septembre

Sophie Binet maintient la pression sur le gouvernement à moins d’une semaine de la journée de mobilisation du 29 septembre. Invitée de RTL ce mercredi matin, la secrétaire générale de la CGT était interrogée sur les nouvelles aides aux carburants et sur le projet de budget 2027, notamment le gel envisagé du point d’indice des fonctionnaires.

Le gouvernement vient d’élargir à 5,5 millions de personnes le nombre de bénéficiaires potentiels de l’aide de 100 euros destinée aux travailleurs qui utilisent leur voiture sur de longues distances. Le plafond de la prime carburant susceptible d’être versée par les entreprises doit également passer à 1 000 euros.

Une « journée noire » annoncée dans les services publics

Pour la CGT, ces aides ponctuelles ne règlent pas la question du pouvoir d’achat. Sophie Binet défend depuis plusieurs semaines une hausse des salaires et un blocage des prix des carburants, qu’elle présente comme une réponse plus générale à la crise.

Le syndicat conteste surtout le projet de budget 2027 et le gel annoncé du point d’indice. Sophie Binet appelle les agents publics à faire du 29 septembre une « journée noire » dans les services publics, avec une grève qu’elle souhaite la plus importante possible.

Cette journée doit constituer l’un des premiers tests sociaux pour Sébastien Lecornu avant le début de l’examen du budget au Parlement. La CGT entend en faire un rendez-vous plus large sur les salaires, les services publics et la répartition de l’effort budgétaire.

Partager cet article

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une