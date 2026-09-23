Carburants et budget : Sophie Binet maintient la pression avant la mobilisation du 29 septembre

Sophie Binet maintient la pression sur le gouvernement à l’approche de la mobilisation du 29 septembre. Elle critique les nouvelles aides aux carburants et le gel du point d'indice des fonctionnaires, appelant à une grève massive pour défendre l'augmentation des salaires et l'amélioration du pouvoir d'achat dans les services publics.

Sophie Binet maintient la pression sur le gouvernement à moins d’une semaine de la journée de mobilisation du 29 septembre. Invitée de RTL ce mercredi matin, la secrétaire générale de la CGT était interrogée sur les nouvelles aides aux carburants et sur le projet de budget 2027, notamment le gel envisagé du point d’indice des fonctionnaires.

Le gouvernement vient d’élargir à 5,5 millions de personnes le nombre de bénéficiaires potentiels de l’aide de 100 euros destinée aux travailleurs qui utilisent leur voiture sur de longues distances. Le plafond de la prime carburant susceptible d’être versée par les entreprises doit également passer à 1 000 euros.

Une « journée noire » annoncée dans les services publics

Pour la CGT, ces aides ponctuelles ne règlent pas la question du pouvoir d’achat. Sophie Binet défend depuis plusieurs semaines une hausse des salaires et un blocage des prix des carburants, qu’elle présente comme une réponse plus générale à la crise.

Le syndicat conteste surtout le projet de budget 2027 et le gel annoncé du point d’indice. Sophie Binet appelle les agents publics à faire du 29 septembre une « journée noire » dans les services publics, avec une grève qu’elle souhaite la plus importante possible.

Cette journée doit constituer l’un des premiers tests sociaux pour Sébastien Lecornu avant le début de l’examen du budget au Parlement. La CGT entend en faire un rendez-vous plus large sur les salaires, les services publics et la répartition de l’effort budgétaire.