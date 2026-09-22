Carburants : l’aide «grands rouleurs» élargie à 5,5 millions de Français, le chèque énergie maintenu en 2027

Face à la nouvelle flambée des prix à la pompe, le gouvernement élargit fortement l’aide destinée aux « grands rouleurs ». Le nombre de Français pouvant bénéficier du dispositif va passer de 3 millions à 5,5 millions, soit 2,5 millions de bénéficiaires potentiels supplémentaires. Le gouvernement confirme parallèlement que le chèque énergie sera maintenu en 2027, avec un versement prévu pour 4,2 millions de Français.

Ces nouvelles mesures ont été présentées ce mardi 22 septembre à Bercy par plusieurs membres du gouvernement, parmi lesquels Roland Lescure, ministre de l’Économie, Maud Bregeon, ministre déléguée chargée de l’Énergie, et David Amiel, ministre de l’Action et des Comptes publics. Elles prolongent les dispositifs engagés depuis plusieurs mois pour tenter d’amortir la hausse du carburant.

5,5 millions de Français pourront bénéficier de l’aide

Jusqu’à présent, l’indemnité « grands rouleurs » était destinée à près de 3 millions de travailleurs modestes obligés d’utiliser régulièrement leur véhicule pour leur activité professionnelle. L’aide actuellement versée atteint 100 euros, soit l’équivalent de 20 centimes par litre sur une consommation moyenne de six mois.

Le gouvernement a décidé d’élargir considérablement le nombre de personnes concernées. 5,5 millions de Français doivent désormais pouvoir entrer dans le dispositif. Les aides à domicile et les infirmières libérales, particulièrement dépendantes de leur véhicule dans les territoires ruraux, font notamment partie des professions visées par cet élargissement.

Le dispositif concernait jusqu’ici les travailleurs dont le revenu fiscal de référence par part ne dépassait pas 16 880 euros, à condition notamment de parcourir plus de 15 kilomètres par trajet entre le domicile et le lieu de travail ou plus de 8 000 kilomètres par an pour leur activité professionnelle.

Les modalités de l’aide aux grands rouleurs avaient déjà été renforcées au printemps, lorsque son montant était passé de 50 à 100 euros en raison de la persistance de la hausse des prix.

Le dispositif ne s’arrêtera pas au 30 septembre

Le guichet actuel devait fermer le 30 septembre. Le gouvernement avait déjà annoncé que l’aide aux grands rouleurs serait prolongée au-delà de cette date. La décision annoncée mardi va plus loin en élargissant également la population susceptible d’en bénéficier.

À la mi-septembre, environ 1,5 million de Français avaient demandé l’indemnité, soit seulement la moitié des quelque 3 millions de bénéficiaires potentiels du dispositif initial. Le gouvernement cherche donc également à réduire ce non-recours.

Quelques jours avant les nouvelles annonces, Roland Lescure reconnaissait les difficultés rencontrées par les automobilistes : « J’entends les inquiétudes des Français, faire le plein ça coûte cher ». L’exécutif a toutefois écarté jusqu’ici une baisse générale de la fiscalité sur les carburants, privilégiant des aides ciblées.

Le chèque énergie maintenu en 2027

Autre décision confirmée : le chèque énergie sera maintenu en 2027. Le gouvernement prévoit son inscription dans le projet de loi de finances pour l’année prochaine. L’aide doit concerner 4,2 millions de Français et être versée automatiquement au cours de l’année.

Le maintien du dispositif dépendra néanmoins de l’adoption du budget 2027 par le Parlement. Il s’agit donc à ce stade d’un engagement inscrit dans le projet budgétaire du gouvernement, et non d’une dépense définitivement votée.

Le chèque énergie permet aux ménages aux revenus modestes de régler une partie de leurs factures d’électricité, de gaz ou d’autres dépenses énergétiques liées au logement. Son maintien est désormais intégré à la réponse gouvernementale à la hausse générale des dépenses d’énergie.

Le gazole a dépassé 2,40 euros le litre

Les annonces arrivent alors que les carburants ont retrouvé des niveaux extrêmement élevés. Le prix moyen du gazole a dépassé 2,40 euros le litre en France, après avoir franchi les 2,39 euros quelques jours plus tôt. Le SP95-E10 évolue pour sa part autour de 2,17 euros le litre.

La hausse est liée notamment aux tensions persistantes au Moyen-Orient, au blocage du détroit d’Ormuz et aux difficultés pesant sur les capacités mondiales de raffinage. Les prix élevés ont également entraîné des mouvements de protestation dans plusieurs secteurs professionnels particulièrement dépendants du carburant.

Cette flambée donne aussi une nouvelle actualité à notre enquête en caméra cachée sur le trafic de carburant volé, alimenté par l’explosion des prix à la pompe.

450 millions d’euros supplémentaires pour les nouvelles mesures

Le gouvernement prévoit 450 millions d’euros de dépenses supplémentaires pour financer les nouvelles mesures. Le montant total des aides engagées depuis le début de la crise énergétique atteint ainsi environ 1,4 milliard d’euros.

Les dispositifs destinés aux secteurs les plus exposés sont également prolongés jusqu’à la fin décembre. Agriculteurs, pêcheurs et entreprises du BTP continueront notamment à bénéficier de mécanismes spécifiques. Pour les pêcheurs, l’aide pourra couvrir jusqu’à 70% de la hausse du coût du carburant, avec également la possibilité de recourir à des prêts à taux zéro.

Pour les particuliers, la mesure la plus importante reste l’ouverture beaucoup plus large de l’aide « grands rouleurs ». En passant de 3 millions à 5,5 millions de bénéficiaires potentiels, 2,5 millions de Français supplémentaires pourront désormais entrer dans le dispositif, alors que la facture des automobilistes continue d’augmenter.