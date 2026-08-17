Lecornu débloque 12 millions d’euros pour les Landes et la Gironde

Sébastien Lecornu a annoncé le déblocage de 12 millions d'euros pour soutenir les Landes et la Gironde, victimes d'incendies en juillet. Lors de sa visite, il a promis des permis de construire sous un mois pour accélérer la reconstruction des habitations détruites, tandis que les pompiers maintiennent une vigilance contre la reprise de feu.

Sébastien Lecornu a débloqué 12 millions d’euros pour les Landes et la Gironde, frappées par les incendies de juillet. Le ministre s’est rendu dimanche soir au Porge, sans avoir inscrit ce déplacement à son programme officiel. Il poursuit sa visite en Gironde ce lundi, où il rencontre les populations touchées par les feux de forêt qui ont ravagé plusieurs communes du département.

Reconstruction accélérée pour les sinistrés

Les sinistrés pourront reconstruire rapidement. Lecornu promet l’obtention de permis de construire dans un délai d’un mois pour permettre aux familles de rebâtir leurs maisons détruites par les flammes. Cette mesure vise à accélérer la reconstruction dans les zones les plus touchées, notamment au Porge, où plusieurs dizaines d’habitations ont été réduites en cendres.

L’incendie qui a ravagé les Landes est désormais fixé, selon la préfecture. Les pompiers ont réussi à contenir les flammes après plusieurs jours de lutte acharnée. Le dispositif de surveillance reste toutefois en place pour éviter toute reprise du feu dans un contexte de sécheresse persistante.