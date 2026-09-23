POLITIQUE

Aides sociales et retour à l’emploi : une commission d’enquête commence ses travaux à l’Assemblée

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Aides sociales et retour à l’emploi : une commission d’enquête commence ses travaux à l’Assemblée
Aides sociales et retour à l’emploi : une commission d’enquête commence ses travaux à l’Assemblée

Le coût des prestations sociales et leur éventuel impact sur le retour à l’emploi arrivent au cœur des travaux parlementaires. Une commission d’enquête de l’Assemblée nationale consacrée au « coût réel des aides sociales et aux effets de désincitation au travail engendrés par leur cumul » a officiellement commencé ses auditions ce mardi 22 septembre.

Pour sa première séance de travail, la commission a entendu Michel Houbedine, directeur de la Dares, ainsi que Yaëlle Hauseux, cheffe de la mission d’analyse économique, et Raphaël Lardeux, chargé du suivi et de l’indemnisation des demandeurs d’emploi. L’objectif est notamment d’étudier les interactions entre revenus du travail, allocations, indemnisation du chômage et reprise d’activité.

Un sujet sensible en plein débat budgétaire

Créée à l’initiative de députés de la droite parlementaire, la commission est présidée par Ian Boucard, député Droite républicaine du Territoire de Belfort. Christophe Naegelen, du groupe LIOT, en est le rapporteur. Des élus de l’ensemble des principaux groupes politiques y siègent, du RN à la gauche en passant par le bloc central.

Ses travaux interviennent alors que le gouvernement recherche 54 milliards d’euros d’effort pour le budget 2027 et envisage plusieurs modifications des dépenses sociales. La commission devra cependant distinguer deux questions souvent confondues dans le débat public : le coût global des prestations et l’existence éventuelle de situations dans lesquelles leur cumul réduit financièrement l’intérêt d’une reprise d’emploi.

Les auditions doivent se poursuivre dans les prochaines semaines avant la rédaction d’un rapport. À ce stade, la commission n’a donc encore formulé aucune conclusion générale sur le niveau des aides sociales ou leurs effets sur l’emploi.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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