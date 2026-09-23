Présidentielle 2027 : Dupond-Moretti et Bachelot repartent à l’offensive contre le RN

Éric Dupond-Moretti et Roselyne Bachelot lancent une offensive contre le Rassemblement national dans le cadre de la présidentielle de 2027. À travers leur livre, ils dénoncent la banalisation du parti et cherchent à convaincre les électeurs de la continuité de ses idées. Leur démarche s'inscrit dans un retour au cœur du débat politique.

Éric Dupond-Moretti et Roselyne Bachelot veulent replacer le Rassemblement national au centre du débat présidentiel. Invités ensemble ce mercredi matin de « Face à Fogiel » sur RTL, les deux anciens ministres viennent défendre leur livre commun, Décidément NON ! Le RN : Ce que nous ne pouvons pas taire, qui paraît jeudi aux éditions Plon.

Leur ouvrage assume une ligne explicitement hostile au parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Les deux auteurs veulent notamment revenir sur l’histoire du RN, son programme et ce qu’ils considèrent comme une banalisation progressive du parti dans le débat public. Leur objectif revendiqué est de convaincre des électeurs qui pourraient considérer que le RN a profondément changé.

« Le RN a-t-il vraiment changé ? »

C’est précisément la question posée ce mercredi sur RTL. Éric Dupond-Moretti et Roselyne Bachelot s’inscrivent ainsi dans une campagne politique assumée contre l’arrivée du RN au pouvoir, à quelques mois de la présidentielle.

Le duo avait déjà défendu cette ligne mardi soir dans « C à vous » sur France 5, lors d’une séquence présentée comme un « plaidoyer anti-RN ». Dans leur livre, ils critiquent également ceux qui anticipent une victoire du parti et les responsables politiques susceptibles de s’en rapprocher.

Cette offensive ne constitue pas une candidature ou la création d’un nouveau mouvement politique. Elle marque en revanche le retour de deux anciens ministres dans le débat électoral, autour d’un objectif commun : combattre politiquement le RN avant 2027.