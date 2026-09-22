POLITIQUE

Primaire à gauche : avant le premier débat, la campagne monte en tension

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Primaire à gauche : avant le premier débat, la campagne monte en tension
Primaire à gauche : avant le premier débat, la campagne monte en tension

Le premier rendez-vous télévisé de la primaire sociale-démocrate s’annonce particulièrement tendu. Les cinq candidats doivent se retrouver mercredi 23 septembre à 20 h 40 sur LCI, face à une dizaine de Français, alors que les attaques personnelles se multiplient depuis plusieurs jours dans la campagne.

La principale passe d’armes oppose Ségolène Royal à Raphaël Glucksmann. L’ancienne candidate à la présidentielle a comparé son concurrent à un « stagiaire » et mis en cause son manque d’expérience exécutive. Raphaël Glucksmann lui a répondu en évoquant les fonctions qu’elle aurait, selon lui, cherchées auprès d’Emmanuel Macron. La commission d’organisation de la primaire a ensuite rappelé Ségolène Royal à l’ordre au nom de la charte signée par les candidats.

Boris Vallaud « peiné et consterné »

Ce mardi matin, Boris Vallaud est à son tour intervenu pour tenter de calmer le jeu. Le président du groupe socialiste à l’Assemblée, soutien de Raphaël Glucksmann, s’est dit « peiné et consterné du ton que prend cette primaire ». « À la fin de cette désignation militante, nous devons avoir un candidat et cinq soutiens, et non pas cinq aigris », a-t-il déclaré sur Public Sénat.

L’émission de mercredi sera la première des trois confrontations prévues avant le vote. Après LCI, un débat commun sera organisé le 1er octobre sur France 2 et France Inter, puis une dernière émission doit avoir lieu sur BFMTV avant le premier tour des 9 et 10 octobre. La campagne entre donc dans sa phase la plus exposée médiatiquement, alors que Philippe Brun tente parallèlement d’obtenir en justice sa réintégration dans la compétition.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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